Bernau: Verkehrsregelungen zum Hussitenfest 2017

Bernau (Barnim): Soeben reichte die Stadt Bernau noch einige Verkehrs-Regelungen zum heute beginndenden Hussitenfest nach. Wir bitten um Beachtung.

Am Freitag, dem 9. Juni, wird anlässlich der Eröffnung des Bernauer Hussitenfestes von 18 bis 19 Uhr ein kleiner Umzug vom Stadtpark über die Berliner Straße, die Bürgermeisterstraße, weiter vom Marktplatz in die Brauerstraße und über die Berliner Straße zurück zum Stadtpark durchgeführt. Daher ist kurzzeitig mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Während des Hussitenfestes gelten in Bernau außerdem folgende Beschränkungen für den Kfz-Verkehr:

Sonnabend, 10. Juni: Halteverbot wegen des Festumzuges von 5 bis etwa 13 Uhr entlang der Umzugsstrecke. Diese führt vom Busbahnhof (ZOB) vor der Bahnhofspassage über den Bahnhofsplatz, die Breitscheid-, Bahnhof- und Hussitenstraße, durch das Steintor, die Brüderstraße, die Breite Straße, die Brauer- und die Berliner Straße bis in Höhe Stadtpark (Auflösung). Die Umzugsstrecke ist von 8.30 bis etwa 13 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.Verbotswidrig parkende Kraftfahrzeuge werden gegebenenfalls kostenpflichtig umgesetzt.

Von Freitag, den 9. Juni, 8 Uhr bis Montag, den 12. Juni, etwa 6 Uhr gilt in der Grünstraße und in der Mühlenstraße ein Haltverbot. Beide Straßen sind von Freitag, 10 Uhr bis Montag, 6 Uhr für den fließenden Kfz-Verkehr gesperrt. Der Kfz-Verkehr wird von der Tuchmacherstraße über die Neue Straße und die Alte Brauerei in die Berliner Straße geführt. Hierzu wird die Einbahnstraßenregelung in der Neuen Straße umgekehrt.

Die Tuchmacherstraße wird ab der Einmündung Neue Straße bis Höhe Grünstraße zur Sackgasse. In diesem Abschnitt der Tuchmacherstraße wird ein eingeschränktes Haltverbot angeordnet, um die gegenläufige Befahrbarkeit der Straße zu ermöglichen. Erforderlich sind diese Regelungen, weil in der Grünstraße und in der Mühlenstraße Marktstände stehen.

Die Hohe Steinstraße wird ab Freitag, dem 9. Juni, 10 Uhr zwischen Kirchgasse und Mühlenstraße zur Sackgasse, dazu wird die Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Von der Kirchgasse wird der Kfz-Verkehr in die Brauerstraße, Richtung Berliner Straße geführt. Während des in der Mühlenstraße stattfindenden Marktes kann die Straße Am Henkerhaus mit Kraftfahrzeugen nicht erreicht bzw. verlassen werden.

Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Ausnahmeregelungen und die damit verbundenen Einschränkungen.

Mehr Infos zum Fest gibt es hier.