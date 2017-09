Bernau: Gewalt- und Mordandrohungen gegen Schutzbedürftigen

Bernau (Barnim): Wie der Stadtverband der DIE LINKEN mitteilt, kam es zu einem versuchten Hausfriedensbruch in der Bernauer Geschäftsstelle in der Berliner Straße.

Drei männliche Personen hätten demnach versucht, sich gewaltsam Zugang zum Parteibüro der LINKEN zu verschaffen. Sie verfolgten offensichtlich einen jungen Mann, der in der Geschäftsstelle der LINKEN Schutz suchte.

Die Personen versuchten, gegen den Widerstand von innen, gewaltsam die Tür zum Büro aufzudrücken. Dabei stießen sie antisemitische Beschimpfungen sowie Gewalt- und Mordandrohungen gegen den jungen Mann aus, der im Büro Schutz gesucht hatte. Gegen diesen versuchten Hausfriedensbruch und alle damit einhergehenden Delikte stellte Die LINKE Bernau Strafanzeige, so in einer Mitteilung des Stadtverbandes.

Meldungen der Polizeidirektion Ost

Wandlitz – Bungalow brannte

Am Abend des 18.09.2017 kam es aus noch ungeklärter Ursache im Walter-Blankenburg-Weg zum Brand eines Bungalows. Das Gebäude war in voller Ausdehnung betroffen gewesen. Die Feuerwehren von Wandlitz und Klosterfelde konnten die Flammen letztlich löschen. Jetzt wird ermittelt, wie es zu dem Geschehen kam. Dazu sind am heutigen Tag Kriminaltechniker vor Ort. (wir berichteten)

Bernau – Langfinger beschädigten Autos

Am 18.09.2017 wurde der Polizei aus einem Autohaus in der Zepernicker Chaussee gemeldet, dass zwei Neuwagen der Marke Skoda von noch Unbekannten beschädigt und anschließend durchsucht worden seien. Die Täter hinterließen einen Schaden von rund 1.000 Euro.

Eberswalde – Diebe schlugen zu

Am frühen Nachmittag des 18.09.2017 gelangten noch Unbekannte in eine Werkstatt in der Coppistraße. Dort stahlen sie dann Elektrowerkzeuge im Wert von rund 300 Euro.

Eberswalde – Scheibe zerschlagen

Am frühen Morgen des 19.09.2017 schlugen noch Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Kosmetikstudios in der Zimmerstraße ein. In das Innere des Ladens gelangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nicht. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.