Bernau: Christine Stüber-Errath zu Gast in der Buchhandlung „Schatzinsel“

Bernau (Barnim): Christine Stüber-Errath gilt als die erfolgreichste Berliner Eiskunstläuferin. Kaum zu glauben, dass Christine bei wichtigen Wettkämpfen nie die Höchstnote 6,0 erhielt. So war ihr 60. Geburtstag am 29. Dezember 2016 sozusagen die erste 6-0 in ihrem Leben: Sechs Lebensjahrzehnte gespickt mit beeindruckenden Siegen und schmerzhaften Niederlagen.

In ihrer „Kleinen Show zum Buch“ schildert Christine Stüber-Errath u.a. die Gründe für ihr Karriere-Ende mit erst 19 Jahren, spricht über turbulente Fernsehjahre als TV-Moderatorin. Aber auch ihre Teenagerliebe zu Frank Schöbel, die Zusammenarbeit mit Heinz Florian Oertel, Begegnungen mit Honecker und Mielke, sowie ein Löwenangriff in der Zirkus-Manege kommen zur Sprache. Mit Stolz erzählt Christine über ihre Kinder Jenny und Marcus und über die Liebe ihres Lebens – Paul.

Mit fast 60 stand die zweifache Mutter, erstmals als Eiskunstläuferin vor einer Spielfilm-Kamera. „Die Anfängerin“ erlebte am 30. August 2017 beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen als Eröffnungsfilm eine großartige Weltpremiere und die Zuschauer können sich im kommenden Winter auf die Kinopremiere freuen. Christine berichtet in ihrem Buch anschaulich und höchst emotional, was sie bei den Dreharbeiten alles erlebte. Über den Film erfahren die Zuhörer spannende Details, sozusagen aus erster Hand.

Christine Stüber-Errath – lässt in ihrer „Kleinen Show zum Buch“ am 26.10.2017 in der Buchhandlung „Schatzinsel“ in Bernau , auf sehr persönliche Weise ihre beeindruckende Lebenskür Revue passieren und argumentiert emotional, dass es nie zu spät ist, seine Träume zu Leben. Ihr Buch “Meine erste 6,0” berührt und begeistert seit Erscheinen alle ihre Fans und dass sie von ihrem jugendlichen Esprit mit 60 Jahren nichts verloren hat, wird Christine Stüber-Errath bei ihrer Buchpräsentation unter Beweis stellen. Besonderer Höhepunkt sind kleine historische Filmeinspiele und es gibt für die Fans Gelegenheit, die Eislaufkleider und Schlittschuhe aus dem Jahr 1976 zu betrachten, mit denen Christine damals Errath die Olympische Bronzemedaille gewann.

Einige Karten sind noch erhältlich zum Eintrittspreis von 10,- €. Die Buchhandlung bittet aber unbedingt um Reservierung unter 03338/761991.

