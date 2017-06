Bernau – Barnim: Amtliche Warnung vor Starkregen und Unwetter

Bernau – Barnim: Also immer wenn wir Unwetter voraussagen, zieht es irgendwie an Bernau vorbei. Unserem Hinweis wollen wir in der Hoffnung folgen, dass es auch dieses Mal so sein wird. Auch, wenn es sich im Augenblick aus Richtung Berlin ziemlich zuzieht.

Aktuell hat der Deutsche Wetterdienst eine Vorabwarnung vor Unwettern herausgegeben. Gleich bis kommenden Samstag wird hier u.a. vor Starkregen gewarnt.

In der Mitteilung des Deutschen Wetterdienst heisst es mit Sachstand 15.55 Uhr

“Von Donnerstagmittag bis Samstagmittag werden gebietsweise 48-stündige Regenmengen zwischen 60 und 90 Liter pro Quadratmeter erwartet. Bei kräftigen Gewittern können auch 35 bis 60 Liter pro Quadratmeter in 3 bis 6 Stunden fallen…

Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER

Mi, 28. Jun, 15:54 – 17:30 Uhr

Von Süden ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 km/h (18m/s, 35kn, Bft 8) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.

Passt auf Euch auf!