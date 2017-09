Bernau am Wochenende: Erntedankfest in Lobetal

Lobetal (Bernau): Mit Gottesdienst und einem bunten Familienfest feierte Lobetal am gestrigen Sonntag sein diesjähriges Erntedankfest.

Bereits am Samstagabend waren Familien herzlich eingeladen um an der Familien-Wochenschlussandacht teilzunehmen und diese mit einem Laternenumzug und einem anschließenden Erntedankfeuer zu bereichern. Auf Grund des Regens, blieb es nach der Andacht bei einer ganz kleinen Lampionrunde um die Kirche.

Kurz vor Beginn des Erntedankfestes lud die Gemeinde am herbstlichen Sonntagvormittag zum gemeinsamen Gottesdienst in die Lobetaler Kirche ein. Traditionell überraschten Kinder im Anschluss viele alte Menschen in den Wohnstätten der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal mit Gabenkörbchen, Blumen und Gesang.

Um 13.00 Uhr begann dann der Ernte-Festumzug. Ab 14 Uhr herrschte auf dem Dorfplatz und vor der Alten Schmiede Volksfestatmosphäre mit Spiel und Spaß, Kaffee und Kuchen, Bratwurst und vielen weiteren Angeboten der Arbeitsbereiche der Hoffnungstaler Stiftung sowie der Kirchengemeinde.

Über die Stiftung

Die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, eine der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, bietet ein breites Spektrum qualifizierter Hilfen an, welches den modernsten Standards entspricht.

Wir begleiten Menschen mit einer geistigen, seelischen oder Mehrfachbehinderung, sowie Menschen mit einer Suchterkrankung, Epilepsie oder einem Pflegebedarf. Wir engagieren uns in der ambulanten und stationären Hospizarbeit. Darüber hinaus unterhalten wir Bildungseinrichtungen für soziale Berufe, Kindertagesstätten, Einrichtungen der Jugendhilfe sowie Migrationsangebote.

Die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal setzt die Arbeit der 1905 durch Pastor Friedrich von Bodelschwingh gegründeten Hoffnungstaler Anstalten Lobetal fort. Sein Leitgedanke „Es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt“ prägt unser Handeln. [Quelle: Hoffnungstaler Stiftung Lobetal]

Mehr Infos unter: www.Lobetal.de