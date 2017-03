Bernau: Alle unbefestigten Straßen werden aufbereitet und geglättet

Der Winter hat seine Spuren hinterlassen und so befinden sich zahlreiche unbefestigte Straßen in schlechtem Zustand.

Wie die Stadt heute mitteilt, will man sich der Problematik annehmen und in den nächsten Wochen alle unbefestigten Straßen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen von Bernau aufbereiten.

Details findet Ihr in der folgenden Mitteilung der Stadt Bernau: (Cornelia Fülling)

Unbefestigte Straßen werden „geschoben“

Am kommenden Mittwoch, dem 29. März, wird in Bernau mit dem Profilieren unbefestigter Straßen begonnen. Die Firma Dames führt die auch als „Schieben“ bekannten Arbeiten im Auftrag der Stadt zunächst in Eichwerder und in Schönow aus. Dabei werden mit einem Straßengräder Unebenheiten beseitigt. Für den Feinschliff sorgt dann eine Walze. „Die Verfahrensweise des Profilierens der unbefestigten Straßen wird seit vielen Jahren angewandt, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten“, so Marco Haupt vom Bauamt. Profiliert werden in den nächsten Wochen alle unbefestigten Straßen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen von Bernau.