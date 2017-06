Auf zur großen Schlager-Strand-Party im Strandbad Wukensee

Biesenthal (Barnim): Endlich ist es wieder soweit! Am kommenden Samstag, 24. Juni 2017, steigt unsere große Schlager-Strand-Party am Ufer des grossen Wukensee´s in Biesenthal.

Lasst uns gemeinsam in traumhafter Kulisse, wunderschönem Sonnenuntergang und deutschem Schlager bis tief in die Nacht feiern und tanzen. Schlürft Cocktails an der Strandbar oder chillt im Liegestuhl am Strand. LIVE Musik gibt es dieses Mal von der Band „Schlager Express“.

Karten im Vorverkauf 10,-€ – Abendkasse 12,-€ – Karten gibt es bei der Theaterkasse in der Bernauer Bahnhofspassage, direkt im Strandbad oder unter 03337 490 380

Gemeinsam mit dem Strandbad Wukensee freuen wir uns auf Euch!

Bilder- und Video-Rückblick vom Vorjahr