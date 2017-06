Altbundeskanzler Dr. Helmut Kohl im Alter von 87 Jahren verstorben

Bernau (Deutschland): Im Alter von 87 Jahren verstarb Altbundeskanzler Dr. Helmut Kohl am heutigen Freitag in an seinem Geburtsort in Ludwigshafen.

Dr. Helmut Kohl (CDU) wurde am 03. April 1930 in Ludwigshafen geboren und war von 1969 bis 1976 Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz und von 1982 bis 1998 der sechste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.

16 Jahre regierte er Deutschland als Bundeskanzler, länger als jeder andere und geschichtlich fand er als „Kanzler der Einheit“ einen Platz in den Geschichtsbüchern. Am 17. Januar 1991 wählte der Deutsche Bundestag Kohl zum dritten Mal zum Bundeskanzler. Damit wurde er zum ersten Kanzler des wiedervereinigten Deutschlands. (…)

