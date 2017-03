Abgabe und Verkauf von Weihnachtsmarkthütten in Eberswalde

Eberswalde: Wie es in einer Mitteilung der Stadt Eberswalde heisst, will sich die Stadt von 10 Weihnachtsmarkthütten trennen und gibt diese kostenlos oder gegen einen geringen Beitrag ab.

In der Mitteilung heisst es:

“Die Stadt Eberswalde gibt zehn Weihnachtsmarkthütten ab. Ortsteile und gemeinnützige Institutionen können diese kostenlos erhalten. An Privatpersonen werden die Hütten unabhängig von ihrem Zustand für 75 Euro das Stück abgegeben. Dabei erfolgt die Abgabe nach folgender Priorität: Zunächst werden Ortsteile und gemeinnützige Träger mit jeweils einer Hütte bedacht. Sollten mehr Interessenten als Hütten vorhanden sein, entscheidet das Los.

In dem Fall, dass Hütten übrig sind, werden diese an Privatpersonen abgegeben, wobei jeder Käufer nur eine Hütte erhalten kann und diese selbst abholen muss. Im Fall von mehreren Interessenten entscheidet auch hier das Los darüber, wer die Hütte erhält.

Sollten nach der Abgabe an Privatpersonen weitere Hütten zur Verfügung stehen, haben Ortsteile und gemeinnützige Institutionen wiederum die Möglichkeit, weitere Hütten zu erhalten.

Die Weihnachtsmarkthütten können am 19. und 20. April 2017 in der Zeit von 8 bis 14 Uhr auf dem Hof des Amtes für Beschäftigungsförderung/ Grünannahmestelle Nordend, in der Poratzstraße in Augenschein genommen werden. Die Abgabe findet am 25. April 2017, ab 14 Uhr bei der in der Poratzstraße statt. Interessenten können ihr Abnahme- oder ihr Kaufinteresse per E-Mail äußern an: kulturamt@eberswalde.de.

Ein persönliches Erscheinen zum Abgabetermin ist nicht zwingend erforderlich. Alle Interessenten werden über den Ausgang der Abgabe informiert. Anschließend können auch Termine zur Abholung vereinbart werden.”

Info via Stadt Eberswalde / Nancy Kersten