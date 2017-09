775 Jahre Wandlitz, herzlichen Glückwunsch – es wird gefeiert!

Wandlitz (Barnim): Mit einem großen Fest feiert Wandlitz an diesem Wochenende seinen 775. Geburtstag.

Das Dorf Wandlitz wurde erstmals im Jahre 1242 im Zusammenhang mit dem Verkauf durch die Markgrafen Johann I. und Otto III. an das Kloster Lehnin urkundlich erwähnt. Über Jahrhunderte war Wandlitz ein kleines und unscheinbares Dorf. Erst mit der Errichtung der Bahnstrecken Berlin–Groß Schönebeck, der heutigen Heidekrautbahn, um 1900, erlangte der Ort an Bedeutung.

Rings um den Wandlitzsee bauten betuchte Bürger ihre Landhäuser und Villen und nach und nach entstanden weitere Wohngebiete. Bekanntheit erlangte Wandlitz u.a. durch die Waldsiedlung. Auch wenn diese eigentlich zu Bernau gehört, so ist die abgeschottete Herberge der ehemaligen DDR Regierungsmitglieder, jedem ein Begriff.

Heute zählt Wandlitz zu den beliebtesten Naherholungsgebieten und Wohngegenden der Region. Insbesondere Tagestouristen bevölkern in den Sommermonaten Wandlitz und seine Umgebung.

Auch wenn das Wetter heute nicht wirklich sommerlich daherkommt, so hofft die Gemeinde auf tausende Geburtstagsgäste. Denn an diesem Wochenende soll ausgiebig gefeiert werden.

Am Samstag gibt es am Strandbad ein großes Familienfest mit allem drum und dran. Auf dem Wasser finden zudem zahlreiche Wettkämpfe und Aktionen statt. Höhepunkt der Feierlichkeiten, ist der Besuch der Kult-Band CITY, welche am 09. September 2017 mit ihrem Programm: D A S J U B I L Ä U M E I N E R H Y M N E – 40 Jahre “AM FENSTER” die Bühne im Strandbad rocken. Los geht`s um 21 Uhr. (Bitte hierfür den Eintritt beachten)

