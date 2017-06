112. Jahresfest der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal

Willkommen zum 112. Jahresfest in Lobetal

Bernau – Lobetal: Zu ihrem 112. Jahresfest lädt die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal am 18. Juni von 10.00 bis 16.00 Uhr herzlich ein. In diesem Jahr steht das traditionsreiche Fest im Grünen ganz im Zeichen des 150jährigen Bestehens der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel.

Es werden Gäste aus ganz Deutschland erwartet. Angekündigt haben sich die brandenburgische Landtagspräsidentin, Britta Stark, der Präsident der Diakonie Deutschland, Pfarrer Ulrich Lilie, die Direktorin des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Barbara Eschen, der bekannte Journalist und Autor Dr. Hajo Schumacher und weitere Ehrengäste.

„Gemeinschaft verwirklichen mit Herz und Sinn“ – so ist dieser Tag überschrieben, der traditionell mit einem stimmungsvollen Festgottesdienst unter freiem Himmel in der Waldkirche beginnt. Pastor Dr. Johannes Feldmann, Vorstand und Vorsitzender der Geschäftsführung, wird die Festpredigt halten. Da er Ende Juli in den Ruhestand tritt, wird er im Gottesdienst von seinem Amt feierlich entpflichtet.

Ulrich Lilie und Dr. Hajo Schumacher werden um 13.00 Uhr gemeinsam mit dem Lobetaler Geschäftsführer Martin Wulff im Bibelzelt im Saal Alt-Lobetal zum Tagesthema diskutieren. Im Saal werden gleichzeitig Ergebnisse eines einzigartigen Fotowettbewerbes von Menschen mit Behinderungen vorgestellt.

Viele Angebote für die ganze Familie werden bereitgehalten, darunter Kinderreiten, Erlebnisrutsche, Seifenblasen, Verkauf von Grünpflanzen und kreativen Arbeiten u.v.m. Außerdem kann man bei Führungen den Ort näher kennenlernen und sich am Stand des Personalbereiches über Job und Karriere informieren, denn Lobetal ist ein großer und attraktiver Arbeitgeber in der Region. Und natürlich werden auch wieder beliebte Produkte von „Lobetaler Bio“ und weitere Leckereien für Leib und Magen angeboten. Auf der Bühne am Dorfplatz erklingt Global Folk von der Berliner Frauenband „Zucker und Zimt“.

Zum Tagesabschluss haben Schülerinnen und Schüler des Diakonischen Bildungszentrums Bildungszentrums Lobetal ein szenisches Spiel in der Waldkirche vorbereitet unter dem Thema „Jogginghosen und Champagner“. Gegen 16.00 Uhr wird das Fest dann ausklingen.

Jahresfestliches Konzert in St. Marien Bernau

Am Vorabend des Jahresfestes findet wieder ein Konzert statt – diesmal nicht in Lobetal, sondern in der Bernauer St. Marien Kirche. Eine ganz besondere Unternehmung erwartet die Besucherinnen und Besucher unter dem Motto “Willkommen an Bord – eine musikalische Bootsfahrt in guter Gesellschaft”. Mitwirkende sind Bläserinnen und Bläser, Sängerinnen und Sänger aus Bernau, Bethel (Bielefeld), Biesenthal, Klosterfelde und Lobetal. Das einstündige Konzert beginnt um 17.00 Uhr. Der Eintritt ist frei!

Infos via Hoffnungstaler Stiftung Lobetal