Theater am Wandlitzsee: Konzert, Komödie und Kindermusiktheater

Wandlitz: Abwechslungsreicher kann ein Programm wohl kaum sein. Am kommenden Wochenende erwartet Euch im Theater am Wandlitzsee ein tolles und garantiert vielfältiges Programm.

3. Februar – 20:00 Uhr – LIVE! Mit Ingrid Arthur

Ingrid Arthur, Sängerin aus Georgia , die lange Zeit als eines der „Weather Girls“ um die Welt tourte, zeigt in ihrem ersten Solo-Abend „Colourful Black- Big and full of music“ ihr enorme musikalische Bandbreite. Vom Jazz-Klassiker über Folksongs, Gospels bis hin zu klassischen und zeitgenössischen Pop-Balladen und Pop-Songs zeigt sie in dieser abwechslungsreichen Solo- Show einen humorvollen, phantasiereichen Umgang mit musikalischen Neuinterpretationen bekannter Standards und überrascht mit dem unglaublich vielfältigen Potential ihrer einzigartigen Stimme.

Bei dieser bunten, abwechslungsreichen Konzert-Show wird es im Laufe des Abends nicht viele Zuschauer auf den Stühlen halten – so mitreißend und musikalisch ansteckend unterhält sie und ihre Band das Publikum! „Colourful Black – Big and Full of Music“ ist ein Abend voller sprudelnder musikalischer Energie und Einfälle! Ingrid Arthur eine Frau, die die Musik lebt und liebt.

Tickets 20€

4. Februar -20:00 Uhr – Marathon

Komödie von Tony Dunham mit Sascha Gluth und Christian Backhaus

Eine rasante Komödie über die Flucht vor gesellschaftlichen und privaten Problemen, eine böse Satire auf den modernen Fitnesskult, ein Stück voller Witz, Schlagfertigkeit und Selbstironie und ein Muss für umtriebige Jogger und lakonische Nichtsportler.

Tickets 23€

5. Februar -15:00 Uhr – Zwulf und Zwusel: „Hast du einen Freund“

Kinder-mitmach-musiktheater ZWULF und ZWUSEL

ZWULF, bekannt von „Ulf und Zwulf“ ist ein Wandermusikant und ZWUSEL ist ein neugierigfrecher Kobold aus der Anderswelt. Zum großen Vergnügen aller Kinder und ihrer Familien gibt es zunächst ein großes Durcheinander auf der Bühne, bis beide merken, dass Freundschaft etwas Wunderschönes ist. Mit wortwitzigen Dialogen und viel Musik nähern sich die Welten von ZWULF und ZWUSEL einander an und die Fantasie der Zuschauer wird dabei mächtig angekurbelt, oder wisst Ihr vielleicht, was Wanderwurzler und Zwetschörtschweigen sind? Wuselkobold ZWUSEL wird zauberhaft gespielt von Daniella Erdmann.

Tickets: Kinder 5€ Erwachsene 8€

Ort und Ticketverkauf: Theater am Wandlitzsee, Bahnhofsplatz 1, 16348 Wandlitz

Tel. 033397 – 277276 info@theater-wandlitz.de

Spielplan und Info unter: www.theater-wandlitz.de