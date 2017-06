Schlager Party im Strandbad Wukensee – Schön, dass Ihr da wart!

Biesenthal (Barnim): Seid Ihr schon wach? Falls ja, wünschen wir Euch erst einmal einen ganz ruhigen Sonntag und hoffen, dass Ihr heute Morgen gut nach Hause gekommen seid.

Das Strandbad Wukensee lud am gestrigen Samstag zum zweiten Mal zur Schlager-Strand-Party direkt an den großen Wukensee ein. Auch wenn das Wetter ein wenig sommerlicher hätte sein können, so fanden dennoch hunderte Besucher den Weg ins Strandbad und gegen 21 Uhr war das Festzelt bereits Maga voll und es wurde ausgelassen getanzt und gefeiert was das Zeug hält.

Wem das Festzelt zu eng wurde, der verzog sich einfach nach draussen an den Strand, auf den Steg oder genoss seine Cocktails an der Strandbar. Wer zwischen Bier, Wein und Cocktails Hunger bekam, der konnte sich an den zahlreichen Imbiss- oder Grillstationen bis tief in die Nacht stärken.

LIVE Musik gab es dieses Mal von der Band “Schlager Express”, die den weiten Weg aus Braunschweig nicht scheuten, um das Biesenthaler Publikum in eine Art Schlager-Party-Rausch zu versetzen. In Abwechslung mit DJ Chris sorgten sie dafür, dass die Tanzfläche bis heute früh um 2 keine Minute leer blieb.

Da das Wetter nicht ganz so zuverlässig mitspielte, wurde dieses Mal auf “Außen-Deko” mit Fackeln und Feuer verzichtet. Stattdessen gab es im Zelt eine tolle Lasershow die für Begeisterung bei den Gästen sorgte.

Wir hoffen, Euch hat es gefallen und Ihr hattet einen schönen Abend im Strandbad Wukensee.

Als nächstes Event wollen wir Euch das “17. Wukenseefest” am 14. und 15. Juli 2017 ans Herz legen…

Gemeinsam mit dem gesamten Team des Strandbad Wukensee freuen wir uns, dass Ihr da wart! Danke dafür, denn eine Party ist nur so gut wie die Gäste…

Anbei ein paar Bilder vom Abend. Fotos: Bernau LIVE