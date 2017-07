Hochwasser in Leegebruch – sollte Geld bei der Hilfe eine Rolle spielen?

Leegebruch (Oranienburg): Uns allen sind noch die Bilder vom vergangenen Donnerstag und Freitag Kopf. Regen ohne Ende und zahlreiche Überschwemmungen, Unterspülungen und Keller voller Regenwasser.

Zwar blieb es in Bernau und Drumherum relativ entspannt und es gab kaum oder keine größere wetterbedingten Schäden, jedoch traf es Oranienburg und die Nachbargemeinde Leegebruch dafür mit voller Wucht und immensem Ausmaß. (wir berichteten) Insbesondere der Ort Leegebruch im Landkreis Oberhavel, hatte und hat rund um die Birkenallee und die Karl-Marx-Straße mit teils tagelangen Stromausfällen, zahlreichen unter Wasser stehenden Straßen und anliegenden bedrohten Häusern zu kämpfen.

Nachdem die örtliche Feuerwehr bereits am Donnerstag, Freitag und Samstag im Dauereinsatz stand, sorgte in der Nacht zu Sonntag ein “Aufruf” der Feuerwehr Leegebruch für enorme Hilfsbereitschaft, aber auch für Staunen. Im Aufruf hieß es:

+++ Liebe Bürgerinnen und Bürger, jetzt seid ihr gefragt! Wir brauchen eure Hilfe am 02.07.2017 um 00:00 am Bauhof in Leegebruch. Adresse ist der Robert-Koch-Platz 3a (Haltestelle Rathaus). Es müssen 5000 Säcke mit Sand befüllt werden. Bringt ruhig Schaufeln oder Ähnliches mit. Wir stehen zusammen! +++