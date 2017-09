Gedächtnistrainer Staub in der Grundschule an der Hasenheide

Bernau (Barnim): Der erfolgreichste Gedächtnistrainer Europas, Gregor Staub, ist am 14.09.2017 zu Gast in der Turnhalle der Grundschule an der Hasenheide in Bernau.

Der Schweizer Gedächtnistrainer wird einen ganzen Tag lang die Schule besuchen und Eurem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Erst die Kinder, dann die Lehrer und ErzieherInnen sowie am Abend in einer öffentlichen Veranstaltung die Eltern und BesucherInnen.

Folgende Themen stehen unter anderem dabei im Fokus:

Freie Rede (Spickzettel aller Art im Kopf behalten)

Motivation durch lustvolles Lernen (Spaß)

Stressfreies Lernen (Angstabbau)

sich Namen, Gesichter, Zahlen, langfristig einprägen

Fremdwörter und Fremdsprachen schneller lernen und vieles mehr

Gregor Staub vermittelt seit 1991 in seinen Seminaren Methoden und Techniken, um sich Dinge schnell und einfach merken zu können. mega memory® ist eine Methode, mit der Sie sich Informationen schneller, sicherer und länger merken können. Sie basiert auf der altgriechischen MNEMO-Technik, führt schnell zum Erfolg und macht in der Anwendung viel Spaß.

Die Veranstaltung dauert ca. 2 Stunden und findet voraussichtlich um 18 Uhr statt. Den genauen Beginn teilen wir Ihnen noch mit. Ich freue mich auf Ihr Kommen, so Schulleiterin Frau Bernecker.

Da nur begrenzt Plätze für die Abendveranstaltung zur Verfügung stehen, möchten wir Sie um eine Rückmeldung der Teilnahme bitten.

Telefon: (03338) 5708

Telefax: (03338) 398703

E-Mail: gs.hasenheide@t-online.de