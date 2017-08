Feuerwehr Bernau befreite Waschbären-Kinder aus misslicher Lage

Bernau (Barnim): Zu einem ungewöhnlichen Einsatz musste die Bernauer Feuerwehr am heutigen Mittwoch ausrücken.

Eine Anwohnerin der Schwanebecker Chaussee informierte am heutigen Vormittag gegen 11.00 Uhr die Feuerwehr Bernau, da sie in einem Müllcontainer drei junge Waschbären gefunden hatte.

Versuche die verängstigten Tiere selbstständig aus dem Behälter zu retten scheiterten, sodass sie auf fremde Hilfe angewiesen war. Die vor Ort tätig werdenden Einsatzkräfte der Feuerwehr legten den Container vorsichtig auf die Seite. Die Tiere wollten aber nicht wie erhofft den Container verlassen, so dass letztendlich ein wenig nachgeholfen werden musste.

Die Mutter der Waschbären, die bereits nervös im anliegenden Strauchwerk wartete, nahm ihre Jungen im Empfang. Möglicherweise sind die Tiere bei der Nahrungssuche in die Mülltonne geklettert und im Nachhinein nicht mehr selbstständig herausgekommen, so Robert Berger von der Feuerwehr Bernau in einem “Lagebericht”.

Fotos: Feuerwehr Bernau / Robert Berger

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir über die 3 Waschbären-Kinder in der Nähe. Hier hatten sie gemütlich ihren ihren gefundenen Feta-Käse gefressen ohne sich von der Kamera stören zu lassen.