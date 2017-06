BOXEN LIVE in BERNAU – Die Nacht der 3 großen Titelkämpfer

Boxen am 24. Juni – 19 Uhr – Infos und Tickets

Bernau (Barnim): Zu einem ganz besonderen Box – Event wird am kommenden Samstag nach Bernau eingeladen. Für spannende und erstklassige Kämpfe sorgen auch dieses Jahr wieder ausgewählte Boxer.

Das Boxereignis der Sonderklasse findet am 24.06.17 in 16321 Bernau, Heinersdorferstr. 52 , in der Erich- Wünsch-Halle statt. Einlass 18:00 Uhr, Beginn 19:00 Uhr.

Erster Titelkampf, Nick Klappert Superweltergewicht aus Fürstenwalde, verteidigt sein IBF-International Championslip gegen Orlen Padilla aus Kolumbien. Dieser Kampf ist auf hohen Niveau, die Statistik vom Gegner Padilla, 23 Siege, 6 verloren. Die Statistik von Klappert, 23 Siege, 2 verloren. Dieser Kampf ist auf 12 Runden angesetzt. Nick Klappert ist 1982 in Bad Saarow geboren und besuchte die Box Sportschule in Frankfurt/Oder. Jahre später ging Nick als Berufsboxer nach Sauerland Box Event.

Den ersten Titel der GBC Champion erkämpfte sich Nick Klappert in Luxemburg. Im nächsten Duell holte er sich den Titel der IBO Interconti in Panama. Den IBO Titel musste Nick 3 mal verteidigen. Etwas Später boxte Nick gegen den Franzosen Salmon in Hangelsberg, und gewann in der 3 Runde durch KO. Nick wurde International Champion beim Verband der IBF.

Den zweiten Titel-Kampf im Halbschwergewicht liefern sich der gebürtige Bernauer Frank Blümle und Mohammed Bekdash, sie boxen um den Verkannten WBF-Eurasia Titel. Dieser Kampf ist auf 10 Runden angesetzt. Den dritten Titelkampf im Leichtgewicht, boxt Joanna Kölln aus Kiel gegen Monika Arkonia. Diese beiden Jungen Mädels boxen um den verkannten German Int,-Championship BDF Version. Dieser Kampf ist auf 8 Runden angesetzt. Joanna Kölln ist 17 Jahre alt, sie ist die Jüngste erfolgreichste Profiboxerin aus Deutschland. Des weiteren startet Patricia Bräsick aus Freiburg und versucht ihr Comeback im Mittelgewicht gegen Marion Farkas.

Dieser Kampf ist auf 6 Runden angesetzt. Patricia hat ein engen Freundeskreis, sie wird gesponsert von der Familie Carmen und Robert Geiss aus Monaco. Eine weitere enge Freundin ist die Schauspielerin Eva Habermann aus Berlin. Eva Habermann sitzt persönlich am Ring um Patricia die Daumen zu drücken.

Eva Habermann spielte in der ZDF Serie Immenhof, Tatort, Der Ermittler, und im Kino Angel Express und der Clown. Weitere Gäste in Bernau am Ring, der Schiedsrichter von der Bundesliga der FIFA Daniel Siebert. Er war Schiedsrichter 2015/16/u. 2016/17 bei der Champion League Qualifikation. Weiterer Gast ist der Box Weltmeister Ralf Rocchigiani, der ebenfalls am Ring sitzen wird sowie Jack Culcy, der WBA-Weltmeister. Für diesen Abend sind 10 Faustkämpfe geplant. Unter der Aufsicht und nach dem Regelwerk des BDF Verbandes. „BOXEN LIVE in BERNAU“ bedankt sich schon jetzt für Euren

Besuch.

Der Karten-Vorverkauf befindet sich in der Theaterkasse der Bahnhofspassage-Bernau, Tel. 03338- 750624 sowie in der Tourist-Info Bernau, Bürgermeisterstr. 4, Tel. 03338-761919.

Die Eintrittspreise liegen zwischen 17,00 € bis 26,00 €. Für unsere VIP Gäste, inkl. Buffet und Getränke, sind Karten für 75,00 € erhältlich. Vom genüsslichen Buffet des Abends, geht es über zu den Faustkämpfern direkt am Boxring.

Gastgeber: Hans Link – Weitere Infos zum Event gibt es hier.