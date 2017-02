Bernau: Ortsvorsteher stehen gemeinsam zum Rathausneubau

Bernau: Am gestrigen Abend lud Landtagsabgeordnete Britta Stark (SPD) zu einem Treffen in den Ortsteil Birkholz ein. Hierbei machten Britta Stark und auch die Ortsvorsteher der Bernauer Ortsteile, noch einmal deutlich, beim Bürgerentscheid zum Rathausneibau am 5. März 2017 mit “NEIN” zu stimmen.

Wer sich noch nicht sicher ist, wie er abstimmen soll, der hat in den kommenden Tagen zahlreiche Informationsmöglichkeiten. So informieren am morgigen Samstag z.B. die Unabhängigen, die gegen den zuletzt beschlossenen Rathausneubau sind, auf dem Bernauer Marktplatz oder zeitgleich Britta Stark, die sich für den geplanten Rathausneubau einsetzt.

Info-Veranstaltungen zum Rathausneubau:

Unabhängige laden zu Stopp-Rathaus-Neubau-Infostand

Die Initiatoren des Bürgerentscheids „Stopp Rathaus-Neubau“ laden zum nächsten Infostand. Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, sich über die Preisentwicklung der letzten Monate und bestehende Risiken zu informieren.

Die Unabhängigen stehen zu Gesprächen bei Kaffee und Kuchen bereit. Der Infostand findet am Samstag, den 18. Februar um 10 Uhr auf dem Bernauer Marktplatz statt. Zugleich weisen wir auf die Möglichkeit der Briefwahl hin.

Britta Stark informiert pro Rathausneubau

Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) wird am Samstag, den 18. Februar von 10-12 Uhr in historischem Gewand rund um das bisherige Rathaus unterwegs sein und jedem für Fragen und Gespräche zur Verfügung stehen.

Telefonsprechstunde zum Bürgerentscheid (SPD)

Am 5. März sind alle Bernauer aufgerufen, sich am Bürgerentscheid zu beteiligen und darüber abzustimmen, ob es ein neues, barrierefreies Verwaltungsgebäude im Zentrum der Hussitenstadt geben soll oder nicht. Da viele Bürger noch Fragen zum Rathausbau selbst, aber auch zum Wahlprozedere haben, bietet die SPD-Landtagsabgeordnete Britta Stark am Montag, den 20. Februar 2017, eine Telefonsprechstunde an.

In der Zeit von 16.00 – 18.00 Uhr kann man sich unter den beiden Rufnummern 03338-459248 und 03338-459842 informieren.

Sowohl die Landtagsabgeordnete Britta Stark, als auch die SPD-Stadtverordneten Adelheid Reimann und Josef Keil, stehen dann als Gesprächspartner bereit.

Ortsbeirat Schönow lädt zur Infoveranstaltung zum Bürgerentscheid

Der Ortsbeirat Schönow lädt im Vorfeld des Bürgerentscheids „Stopp Rathaus-Neubau“ am Mittwoch, den 22. Februar um 19 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in das Gemeindezentrum Schönow, Schönerlinder Straße 25 a. Bürgermeister André Stahl wird über den Inhalt und die möglichen Auswirkungen des Bürgerentscheids zum Rathaus-Neubau am 5. März informieren und Fragen beantworten.

„Wir wollen den Schönowerinnen und Schönowern vor diesem wichtigen Bürgerentscheid noch einmal Gelegenheit geben, sich aus erster Hand sachlich zu informieren und ihre Fragen direkt an den Bürgermeister zu stellen, damit sie sich selbst eine Meinung bilden und am 5. März eine verantwortungsbewusste Entscheidung treffen können“, so Ortsvorsteherin Adelheid Reimann. Interessierte sind daher herzlich eingeladen.

Grüner Stammtisch informiert zum Rathausneubau

Bündnis90/ Die Grünen: Der Informationsbedarf der Bürger zum bevorstehenden Bürgerentscheid ist groß. Nach Veranstaltungen der LINKEN in der Innenstadt und des Ortsbeirats Schönow in Schönow wollen wir nun auch die vielen interessierten Bürger in Bernau-Friedenstal erreichen und Fragen zum Rathausneubau beantworten.

Auch der Bürgermeister Bernaus, Andre Stahl, hat sein Kommen zugesagt. 01.03.2017 um 19:00 Uhr in “Conny´s Corner”, Zepernicker Chaussee 123, 16321 Bernau

PS: Anbei der Wahlzettel zum Bürgerentscheid am 05. März 2017. Kurz und knapp:

Wer für ein neue Rathaus ist, sollte NEIN ankreuzen, wer gegen ein neues Rathaus ist, der setzt sein Kreuz bei JA.

Anmerkung der Red.: In dem Bürgerentscheid geht es darum, dass ein Beschluss der Stadtverordneten aufgehoben werden soll, indem es um die Neubau-Kosten in Höhe von 15.8 Millionen Euro geht. Die Unabhängigen und Initiatoren des Bürgerentscheids fordern hingegen, dass der Anfangs geplante Kostenrahmen in Höhe von 9,8 Millionen Euro eingehalten werden soll.

Sollte der Bürgerentscheid aus Sicht der Initiatoren positiv ausfallen, so ist damit zu rechnen, dass es keinen Neubau geben wird und alles so bleibt wie es ist, da die Bausumme in Höhe von 9,8 Millionen Euro nicht annähernd ausreichen wird.

