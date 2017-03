Bernau: Linde an der St.-Marien-Kirche musste gefällt werden

Bernau: Mit Kran und schwerem Gerät rückten am heutigen frühen Morgen Mitarbeiter der Baumpflegefirma Müller aus Wandlitz an um die alte Linde an der St. Marien Kirche zu fällen.

Warum dies leider sein musste, erklärt Fanny Behr von der Pressestelle der Stadt Bernau:

“Besonders im Sommer lädt sie zum Verweilen ein: die halbrunde Bank im Schatten einer großen Linde an der Bernauer St.-Marien-Kirche. Nun musste der Schattenspender leider weichen, der Baum wurde heute aus Verkehrssicherheitsgründen gefällt.

Bei einer Baumkontrolle sind am Dienstag Bodenrisse aufgefallen, so dass gestern ein Sachverständiger eine eingehende Untersuchung durchgeführt hat. Dabei hat er festgestellt, dass die Linde fortgeschrittene Tiefenmorschung und Schiefstand hatte. Es bestand erhöhte Umsturzgefahr und eine Einschränkung der Verkehrssicherheit, weil der Stamm in Richtung Fahrbahn geneigt war. Im Ergebnis musste der Baum sofort gefällt werden. „Eine Kroneneinkürzung, wie sie bei Linden sonst oft vorgenommen wird, kam hier leider nicht in Betracht, da sich der restliche Stamm weiter in Richtung Bank, Fußweg und Straße bewegt hätte. Die Restlast wäre immer noch zu groß gewesen“, erklärt Dunja Marx vom Bernauer Bauamt. In jedem Fall soll aber eine Ersatzpflanzung erfolgen. Vor der Fällung wurde zudem untersucht, ob derzeit Vögel in dem Baum brüten. Es wurden aber keine neuen Nester gefunden, die hätten umgesiedelt werden müssen.

Diese Maßnahme steht nicht in Verbindung mit den Fällmaßnahmen zur Baufeldfreimachung für das neue Rathaus. Die Fällungen einer Linde vor der Commerzbank und von 10 Apfeldornen in der Grünstraße mussten aus bau- und anlagebedingten Gründen durchgeführt werden.”