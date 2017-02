Bernau: 21 Grad – Ein bisschen Frühling in unserer Stadt

Bernau: Auch heute konnten wir uns über viel Sonne und angenehme Temperaturen in Bernau freuen. bevor es in den kommenden Tagen wieder etwas schlechter werden soll, zeigte unser Bahnhofs-Thermometer nette 21 Grad an…leider nur in der Sonne! Ansonsten durften wir uns über gute 10 Grad freuen.

Angezeigt wurde die Temperatur an der denkmalgeschützten Uhr des ehemaligen Schichtpressstoffwerks auf dem Bahnhofsplatz.

1988 stellten die Schichtpressstoffwerke eine dreiseitige Zeitanzeige her und errichteten sie vor dem Bahnhof. Bis 2009 stand sie am Park vor dem Bahnhof und wurde mit Beginn des ersten Bauabschnitts bei den Stadtwerken eingelagert. Schließlich erhielt sie eine Generalsanierung durch die Bernauer Schlosserei Janowski, die das Schmuckstück abgestrahlt, anschließend mit Rostschutz versehen und nun auf dem Bahnhofsplatz, ein paar Meter vom alten Standort entfernt, aufgestellt hat. Das Herzstück, also die elektronische Anzeige der Uhr fehlt noch, wird aber in den nächsten Tagen von den Stadtwerken eingebaut. Deren Mechatroniker übernahmen die fachkundige Sanierung der Anzeige und zerlegten, säuberten und reparierten diese. Einige Mitarbeiter der Stadtwerke kennen diese Uhr ganz genau, denn ihr heutiger Arbeitgeber rekrutierte sich aus der Technikabteilung des ehemaligen Schichtpressstoffwerks.

Für viele Bernauerinnen und Bernauer ist das Schichtpressstoffwerk bis heute ein Begriff. Kein Wunder, war der ehemalige Volkseigene Betrieb doch größter Arbeitgeber am Ort. Zu den Erzeugnissen gehörten Elektroisolierstoffe für Halbleiter-, Starkstrom-, Elektro- und Rundfunktechnik.

Dank an Erik für das Foto!