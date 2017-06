Barnim: Motorradunfälle forderten zwei schwerverletzte Fahrer

Marienwerder – Motorradfahrer schwer verletzt

In der Eberswalder Straße/Einmündung Gartenweg stießen am Mittwochabend ein Motorradfahrer und ein PKW VW zusammen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in das Krankenhaus Eberswalde gefahren. Für weitere Untersuchungen stellte die Polizei die Fahrzeuge sicher. Der Sachschaden beträgt geschätzte 15.000 Euro. Nun untersucht die Kriminalpolizei den Unfallhergang.

Groß Schönebeck – Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

Ein 16- jähriger befuhr mit einem Leichtkraftrad am Mittwochabend die Straße zwischen Eichhorst und Groß Schönebeck. Aus noch unbekannten Gründen kam er von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Der Jugendliche verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Berliner Krankenhaus geflogen. Zur Schadenshöhe liegen keine Angeben vor.

BAB10, AS Berlin-Hellersdorf – Reifen geplatzt

Zwischen den Anschlussstellen Berlin-Marzahn und Berlin-Hellersdorf ereignete sich am Donnerstag, gegen 6.30 Uhr ein Unfall, welcher anschließend für Stau in Fahrtrichtung Süden sorgte. An einem Kleintransporter platzte ein Reifen. Dadurch geriet der Ford Transit nach rechts in die Leitplanke, prallte von dieser ab und kam auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stillstand. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Er wurde im Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn ambulant behandelt. Der Kleintransporter musste abgeschleppt werden. Die BAB 10 war ab 8 Uhr wieder frei befahrbar.

Bernau – Einbrecher ließen von Fenster ab

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum 21. Juni in ein Einfamilienhaus in der Offenbachstraße einzubrechen. Gegen zwei Uhr nachts wurden die Mieter des Hauses wach von ungewöhnlichen Geräuschen. Als sie Licht anschalteten, verschwanden die Täter vom Grundstück. Sie wollten ein angeklapptes Fenster aufbrechen, woran sie nun gehindert wurden. Der Schaden hielt sich mit ca. 100 Euro in Grenzen. Die Polizei fotografierte den Tatort und nahm eine Anzeige auf.

Neu Lindenberg – Holzhaufen angezündet

An einem Waldrand in der Nähe der Gunterstraße setzten unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch einen bereits demontierten Hochsitz in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen. Derzeit sind Schadenshöhe und Besitzer des Hochsitzes noch nicht bekannt.

Schönow – Erneute Festnahme

Die Polizei nahm drei Tatverdächtige vorläufig fest, die in der Nacht zum 22. Juni in der Bernauer Allee einen Altkleidercontainer ausräumten. Im Kleintransporter der Männer befanden sich 119 Plastiksäcke mit ausrangierter Kleidung. Auf den Säcken waren Spendenaufkleber abgebracht. Hinter der Sonnenschutzblende fanden die Polizisten weitere noch unausgefüllte Spendenaufkleber. Die Tatverdächtigen zeigten den Beamten ein übersetztes Schriftstück, welches ihnen das Sammeln von Altkleidern erlaube. Diese Schreiben erweckte den Eindruck, als hätten es die Tatverdächtigen selbst erstellt. Die Altkleider mussten sie in die entsprechenden Container verteilen und zur Vernehmung in die Polizeiinspektion Barnim mitkommen.

Dazu aus der Pressemitteilung vom 21.06.2017:

Petershagen-Eggersdorf – Drei vermeintliche Diebe vorläufig festgenommen

In der Nacht zum 21. Juni kontrollierte die Polizei in Eggersdorf, Am Fuchsbau einen Kleintransporter und drei Männer. Sie machten sich im Schutz der Dunkelheit am Altkleidercontainer zu schaffen. Ein Blick in den Kleintransporter erhärtete den Verdacht der Polizisten. Darin lagerten 48 Plastiksäcke mit Altkleidern, welche sichergestellt wurden. Die drei Männer im Alter von 56, 24 und 17 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zum Diebstahl im besonders schweren Fall sind noch nicht abgeschlossen.

Groß Schönebeck – Zwei Firmentransporter aufgebrochen

In der Nacht zum 21. Juni zerschnitten unbekannte Täter den Maschendrahtzaun zu einem Firmengrundstück in der Liebenwalder Straße. Dort brachen sie zwei abgestellte Transporter auf und stahlen eine Rüttelplatte, Nivelliermaschinen und Werkzeuge. Der Schaden beträgt ca. 5.000 Euro.

Infos und Meldungen via Polizeidirektion Ost / Polizeiinspektion Barnim.