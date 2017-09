775 Jahre Wandlitz und ein großartiges CITY – Konzert am Abend

Wandlitz (Barnim): Wie wir bereits gestern berichteten, feierte Wandlitz mit einem großen Fest seinen 775. Geburtstag.

Auch wenn das Wetter am Samstag bis zum späten Nachmittag nicht ganz so Veranstaltungsfreundlich war, so gab es jede Menge zu erleben und zu feiern. Mit zahlreichen Aktionen, sportlichen Wettkämpfen, wie etwa der Segelregatta oder einem Tretbootwettrennen, Musik und allerhand Angeboten für Groß und Klein, zog das Fest tausende Besucher in Richtung Strandbad.

Zum Abend hin wurde das Wetter besser, die Sonne blickte kurz durch die Wolken und auf dem Parkplatz begann das Abendprogramm. Den Anfang machte hier die Band CFJ, die dem Publikum von der großen Bühne kräftig einheizte.

Gegen 21.30 Uhr startete dann ein tolles Feuerwerk, welches vom Strandbad aus gezündet wurde und für große Augen bei den etwa 2.000 Gästen sorgte. Wer einen Platz im Strandrestaurant “Ristorante Fontana” ergattert hat, der konnte das Feuerwerk bei einem gemütlichen Glas Wein von der Strand-Terrasse aus genießen.

Ein Highlight des Festes war die Kult-Band CITY. Gegen 22 Uhr betraten die 5 Vollblutmusiker um Frontmann Toni Krahl, die Bühne und sorgten im Rahmen ihrer Jubiläumstour “40 Jahre Am Fenster” für satten Sound, tolles Licht, Gänsehaut und mitsingende Fans.

Mit alten und neuen Songs zogen sie innerhalb von nur wenigen Minuten das Publikum in ihren Bann uns lieferten eine geniale Show ab. Man merkte kaum, dass es die Band schon 45 (!) Jahre gibt und jeder für sich älter geworden ist. Auch wenn viele im Publikum bei weitem jünger waren, so sangen sie alle gemeinsam zu Hits wie “Am Fenster”, Casablanca, Palmen, Unter der Haut oder Berlin.

Anbei ein kleiner Ausschnitt unseres gestrigen LIVE Streams und zahlreiche Bilder vom Abend.

Fotos/Video: Mit freundlicher Genehmigung von CITY / Veranstalter.