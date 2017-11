Zum Rausch ausschlafen: 67-jährige Frau in Polizeigewahrsam

Bernau (Zepernick): Eine nicht ganz alltägliche Meldung erreichte uns heute von der Polizeidirektion Ost.

Über den Notruf informierte eine 67-jährige Frau am Donnerstagnachmittag die Polizei, dass sie überfallen worden sei.

Sie befände sich jetzt an einer Bushaltestelle in der Heinrich-Heine-Straße (Zepernick). Als die Beamten dort eintrafen, beleidigte die Rentnerin die Polizisten und konnte sich zu dem Vorfall nicht schlüssig äußern. Sie stand unter Alkoholeinfluss und lehnte einen Atemalkoholtest ab. Zum Schutz ihrer Person wurde die Frau in Gewahrsam genommen.

Als sie ihren Rausch ausgeschlafen hatte, teilten die Polizisten ihr mit, dass gegen sie wegen Notrufmissbrauchs ermittelt wird.