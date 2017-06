Zum Nachmittag soll es sonnig werden – Veranstaltungstipps

Bernau (Barnim): Ziemlich Grau und windig starten wir in das Wochenende. Sollten die Meteorologen recht behalten, so soll es zum Nachmittag hin immer sonniger- und am morgigen Sonntag mit bis zu 26 Grad sommerlich warm werden.

Wir immer, wollen wir Euch auch heute einige Wochenend-Veranstaltungen ans Herz legen.

Um 11 Uhr eröffnet das heutige Dorffest in Birkholz

Am 17. und 18. Juni 2017 lädt der Mc Klosterfelde Autocross nach Biesenthal ein

Schlendermeile Panketal – Sommerfest Feuerwehr Zepernick

Mittelalterlich Phantasie Spectaculum in Hoppegarten

Jahresfestkonzert 500 Jahre Reformation – 150 Jahre Bethel in der St. Marienkirche Bernau

Liepnitzsee Triathlon in Ützdorf

BSV Rot Weiß Schönow lädt zum Fußballturnier der F-Junioren

Große Stadtfeste in Oranienburg, Brandenburg/Havel, Templin und in Cottbus

Velothon in Berlin mit bis zu 15.000 Teilnehmern

Wir hoffen, es ist etwas für Euch dabei und wünschen ein schönes Wochenende!

(Details in unserem Kalender)