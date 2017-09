Strandbad Wukensee: Mit schönem Sonnenuntergang ins Saisonende

Biesenthal (Barnim): Vor wenigen Minuten schloss das Strandbad Wukensee für dieses Jahr seine Pforten und wir genossen den “letzten Sonnenuntergang” auf dem Steg.

Auch wenn das Wetter die letzten Tage und Wochen nicht mehr zum Baden einlud, so tummelten sich heute noch einmal die letzten Strandbad-Gäste am Großen Wukensee und genossen die Sonne bei etwa 20 Grad. Bei noch 15 Grad Wassertemperatur, trauten sich sogar noch vereinzelt welche ins herbstliche Nass.

Anzeige

Bis zum kommenden Saisonauftakt am 1. Mai 2018, kehrt nun, nach leider zu wenigen Badetagen in diesem Jahr, die Winterruhe ein. Bis auf das Oktoberfest am 14. Oktober, bleiben die Türen dann erst einmal verschlossen und es bleibt Zeit das Strandbad auf den Winter vorzubereiten.