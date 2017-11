Wochenende und was macht Ihr so? Veranstaltungstipps!

Bernau (Barnim): Während im Radio gerade “Dolce Vita” von Ryan Paris läuft, werde ich mal versuchen, Euch das Wochenende mit einigen Veranstaltungstipps aus der Region zu versüßen.

So oder so solltet Ihr auf jeden Fall das relativ sonnige Wetter am heutigen Samstag ausnutzen. Denn am Sonntag soll es leider regnen.

Wandlitzer Kunstmarkt in der Kulturbühne Wandlitz

Laternenumzug zum Martinsfest – Tempelfelde

Die Schneekönigen – Lesung im Feuerwehrhaustheater Börnicke

Mörderkarussell – Kriminalkomödie im Theater am Wandlitzsee

Barnim Slam im Kulturbahnhof Biesenthal

Lange Wolfsnacht im Wildpark Schorfheide

Thomas Rühmann und Band im Ofenhaus Bernau

“Tanz mal drüber nach” – Party im Café am Steintor Bernau

Jazz Frühstück in der Flammerie Pascal Bernau

Führung durch das Biesenthaler Becken

Führungen im Bunker Ladeburg

Führungen im Bauhaus Denkmal Bernau, So. 10.30 Uhr

Handball – Bernauer Bären Cup – Turnier der E-Jugend (Info)

Bernauer Bären Heimspiel am Sonntag gg. Finowfurter SV (Info)

Besuchermesse Babywelt in Berlin – Infos

Alle Details findet Ihr in unserem Kalender, auf Facebook, in unserer App oder den Links.