Willkommen im Mittwoch – Wetter, Verkehr, Veranstaltungen

Bernau (Barnim): Nachdem sich der Hochnebel langsam verzogen hat, können wir uns heute auf einen teils sonnigen Tag bei bis zu 10 Grad freuen.

Wir hoffen, Ihr seid gut und einigermaßen pünktlich zur Arbeit gekommen, wenngleich zahlreiche Verkehrsmeldungen es zur Zeit nicht ganz so einfach machen.

Verkehr:

Bombenentschärfung in Potsdam, nahe Hbf., bitte das Gebiet weiträumig umfahren (kein halt der S8)

Bombenentschärfung in Hermsdorf (Ulmenstraße) (kein Halt der S1)

Stau zwischen Dreieck Pankow – Dreieck Barnim

A11 – Baustelle zwischen Bernau Süd und Bernau Nord in Ri. Prenzlau

Zähflüssig geht es momentan in Melchow voran

Um 16:30 startet ein Protestmarsch am Bundeskanzleramt – Stau zum Feierabend

Bauarbeiten beginnen seit 07:00 Uhr auf Treskowallee. Bis 17.11. nur ein Fahrstreifen

SEV zwischen den Bahnhöfen Pankow und Karow

Veranstaltung:

Martinsfest in Schönwalde / Wandlitz

Die evangelische Kirchengemeinde Schönweide / Schönerlinde lädt auch in diesem Jahr zum gemeinsamen Laternenumzug ein. Los geht´s um 17 Uhr in der Kirche Schönwalde, anschließend ziehen wir gemeinsam durchs Dorf zur Pfarrscheune, wo ein heißer Punsch, Würstchen und natürlich ein Martinshörnchen auf Euch wartet. In gemütlicher Runde lassen wir den Abend ausklingen.