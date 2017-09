Wildkatzenzentrum Felidae – Diego & Co erhalten Freigehege

Tempelfelde (Barnim): Vor etwa 8 Wochen berichteten wir über die Baugenehmigung für ein neues Außengehege im Wildkatzenzentrum Felidae in Tempelfelde.

Der Raubkatzen Barnim e.V. und das Felidae Wildkatzen- und Artenschutzzentrum Barnim starten nun mit dem Bau eines Freigeheges für die beiden Tiger „Diego“ und „Heike“.

Nach knapp zwei Jahren Planung sind nun alle Hürden genommen und gestern (14.09.2017) wurde bereits mit der Baustelleneinrichtung begonnen. Offizieller Baubeginn ist am 18. September 2017, das Bauende ist für den 20. November 2017 geplant. Das Freigehege für die beiden Tiger ist 1.066 qm groß, hinzu kommen zwei jeweils 200 qm große Nebengehege und ein beheizbarer Stall. Das Bauvorhaben wurde möglich durch eine Förderung aus der Konzessionsabgabe Lotto des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg und zahlreiche Spender.

Hintergrund:

Das am 13. August 2015 aufgefundene Tigerbaby „Diego“ ist mittlerweile über 2 Jahre alt und bekommt nun endlich – zusammen mit seiner Freundin „Heike“ – ein angemessenes Zuhause im Landkreis Barnim. Der Raubkatzen Barnim e.V. baut auf dem Gelände des „Felidae Wildkatzen- und Artenschutzzentrums Barnim“ ein über 1050 qm großes Freigehege, nebst zwei jeweils 200 qm großen Nebengehegen und einem beheizbaren Stall für die beiden Tiger. Der Bauvertrag wurde mit der Firma „Industrie & Forstdienste, Nassenheide“ vom Inhaber des Wildkatzenzentrums, Herrn Renato Rafael, und dem Vorstandsmitglied des Raubkatzen Barnim e.V., Herr Jürgen Lüdeke, am 1. September abgeschlossen. Ausführender Architekt ist Herr Clemens Bach vom Architekturbüro „Bach, Schwarzbrunn, Zabries“ in Stendal.

Die Baukosten betragen knapp 250.000,00 Euro, das Bauvorhaben wird gefördert aus der Konzessionsabgabe Lotto des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg. Zahlreiche Spender haben ebenfalls dazu beigetragen, dass das Bauvorhaben verwirklicht werden kann. Immer noch werden aber Sponsoren für die „Inneneinrichtung“ des Geheges gesucht – so ist die Finanzierung des aus Tierschutzgründen erforderlichen Badeteichs bislang noch nicht gesichert.

Das Wildkatzenzentrum

Viele der Tierarten, die im Wildkatzen Artenschutz-Zentrum FELIDAE gehalten werden, sind in der Natur aus verschiedenen Gründen von der Ausrottung bedroht – nicht nur unser Tiger DIEGO!

Daher kommt auch der Einsatz, sich im Rahmen von Erhaltungszuchtprogrammen (EEP) und in Zusammenarbeit mit anderen Zoos und zoologischen Institutionen zu engagieren. Ziel dieser Programme ist es, gesunde, genetisch ausbalancierte Reservepopulationen aufzubauen und zu erhalten. Diese können dazu dienen, Auswilderungs- und Wiederansiedelungsprojekte zu unterstützen. Bei einigen Tierarten in dies durchaus erfolgreich war. Unsere Schneeleoparden, Nebelparder, Rostkatzen und Fossas sind im Erhaltungszuchtprogramm, so Renato Rafael.

Nach dem Motto: “Wir können nur schützen, was wir kennen!” werden Besucher über die vom Wildkatzen- und Artenschutzzentrum gehaltenen Tierarten und deren Bedrohungsfaktoren aufgeklärt. Besonders aber über den Einfluss den man als Konsument auf deren Gefährdung selbst hat.

Somit sind die dort lebenden Tiere ebenso Botschafter ihrer eigenen Arten. Ein Besuch im FELIDAE Wildkatzen- und Artenschutzzentrum Barnim ist bereits ein Beitrag zum Artenschutz.

Mehr zum Thema findet Ihr auch auf unserer Homepage.

Wildkatzenzentrum Felidae – Siedlung 3 – 16230 Sydower Fließ – OT Tempelfelde

Spendenkonto des Vereins: IBAN DE21 1605 0000 1000 7256 06