Wetterwarnung Barnim: Es wird stürmisch am Wochenende

Bernau (Barnim): Bereits heute zeigt sich das Wetter nicht wirklich von seiner schönen Seite. Wind und Regen lassen es ziemlich ungemütlich werden.

Am kommenden Wochenende wird es nicht besser werden und Meteorologen warnen vor erneutem Sturm in unserer Region. Besonders am Samstag, bzw. in der Nacht zum Sonntag, sollen Windgeschwindigkeiten mit über 100 km/ über unsere Region fegen. Die Temperaturen liegen dann nur noch zwischen 4 und 9 Grad.

Es wird daher empfohlen, Parks und Wälder zu meiden. Hier gibt es noch immer zahllose Äste die zu fallen drohen. Schuld daran war das Sturmtief “Xavier”, welches Anfang Oktober durch unsere Region zog und zahlreiche Schäden anrichtete. Rückblick.