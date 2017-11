Weihnachtsmärkte in Bernau, Barnim und Drumherum – Übersicht

Bernau (Barnim): In der kommenden Woche öffnen die ersten Weihnachts- und Adventsmärkte der Region Ihre Pforten und laden zum Verweilen ein.

Den Anfang machen die Berliner Weihnachtsmärkte. So öffnen am morgigen Montag, dem 27. November, die Märkte z.B. am Gendarmenmarkt, vor dem Roten Rathaus, am Alexanderplatz, an der Gedächtniskirche oder am Schloss Charlottenburg.

Am kommenden Freitag machen in unserer Region der Lobetaler Adventsmarkt und der Weihnachtsmarkt in Eberswalde den Anfang. Am Wochenende folgen Schönow, Ladeburg, Börnicke, Schwanebeck oder Blumberg. Der Weihnachtsmarkt in Bernau bei Berlin findet in diesem Jahr vom 14. bis 17. Dezember statt, der Lichter-Adventsmarkt an der St. Marienkirche ist am 10. Dezember, dem Sonntag davor.

Wir haben für Euch über 15 DIN A4 Seiten mit einer großen Auswahl der schönsten Weihnachts- und Adventsmärkte in Barnim und Drumherum zusammengetragen. (überarbeitetete Version) Darin findet Ihr zahlreiche Infos, Adressen, Öffnungszeiten und weihnachtliche Höhepunkte.

Ihr findet die Liste zum Download hier auf unserer Homepage sowie in unserer Smartphone App Bernau LIVE to GO!