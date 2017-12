Weihnachtsmärkte der Region luden heute zum Verweilen ein

Bernau (Barnim): Nachdem am gestrigen Freitag der Lobetaler Adventsmarkt seine Pforten öffnete, folgten ihm heute u.a. die Märkte in Börnicke, Schwanebeck und Schönow.

So kurz vorm ersten Advent nutzen zahlreiche Besucher den heutigen Samstag um ein wenig bei Glühwein, Licht, Musik und Budenzauber dem Alltag zu entfliehen.

Beim historischen Weihnachtsmarkt am Dorfteich in Börnicke war es bereits kurz nach der Eröffnung am Nachmittag rappelvoll. Aus nah und fern kamen die Gäste und genossen Leckeres aus dem Kessel oder Ofen und die tolle ländliche Atmosphäre ganz im Sinne der Ökologie und Natur.

Ein paar Kilometer weiter zeigten brennende Fackeln den Eingang zum Schönower Weihnachtsmarkt direkt neben der Dorfkirche. Neben zahlreichen Ständen mit Allerlei rund um das Fest, konnten Kinder im Gemeindehaus Basteln und der Galeriechor Schönow lud zum Adventskonzert in die Kirche ein.

Auf unserer kurzen heutigen Weihnachtsmarkt-Stippvisite kamen wir um einen Halt in Schwanebeck nicht herum. Schon von der Straße aus sah man den wirklich gelungenen etwa 10 Meter hohen Weihnachtsbaum der den ganzen Tag über von Kindern liebevoll geschmückt wurde. Wer seine Deko selber anbringen wollte, der musste schon ziemlich mutig sein. Vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Schwanebeck organisiert, konnten alle Kinder ihren ganz persönlichen Weihnachtsschmuck selber anbringen und so teils hoch hinaus fahren.

Ansonsten gab es auch hier zahlreiche Stände, Glühwein wärmende Feuer, Stockbrot und Leckeres vom Grill.

Am morgigen 1. Advent empfehlen wir Euch einen Besuch beim Ladeburger- oder Blumberger Weihnachtsmarkt oder die Adventssonntage im Kloster Chorin… Details bei uns im Kalender.