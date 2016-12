Weihnachten, Shoppingstress und vermutlich überlastete Paketboten

Bernau: Auch heute erwarten nicht wirklich weihnachtliches Winterwetter. Übers Wochenende sollen die Temperaturen sogar bis zu 10 Grad steigen. Schnee ist also garantiert nicht im Anflug. Im Übrigen hatten wir letztes und vorletztes Jahr fast ähnliches Wetter.

Ansonsten hoffen wir, dass Ihr nicht dem panischen Einkaufswahn verfallt, Euch nicht um Parkplätze prügeln müsst, Eure „Amazon“ Lieferungen pünktlich kommen und Ihr stets eine halbwegs leere Kasse vor Euch habt… Vielleicht bleiben auch einmal ein paar Minuten, um sich z.B. bei seinem Paketboten zu bedanken, denn die haben die letzten Tage wohl Höchstleistungen vollbracht…

Euch einen schönen Freitag…

Weihnachtsshopping: Als Weihnachtsgeschäft bezeichnet man im Einzelhandel den Umsatz in den Wochen vor Weihnachten, meist in den Monaten November und Dezember. Der jährliche Umsatz im deutschen Einzelhandel in diesen beiden umsatzstärksten Monaten beträgt seit 2000 etwa 70 Milliarden Euro. Speziell bei Spielwaren sowie bei Uhren und Schmuck entfallen auf das Weihnachtsgeschäft mehr als 25 % des Jahresumsatzes. In anderen Segmenten wie Parfümerie, Körperpflegemittel oder Bekleidung liegt dagegen der Anteil des Weihnachtsgeschäfts am Jahresumsatz zwischen 19 % und 20 % und damit nur knapp über dem Anteil von einem Sechstel des Jahresumsatz, den man im Falle einer Gleichverteilung des Umsatzes über die zwölf Kalendermonate erwarten würde. Das dritte Wochenende im Dezember ist häufig das umsatzstärkste des gesamten Jahres.

Die besondere Rolle des Weihnachtsgeschäfts ist in Deutschland auch in der Entwicklung der gesetzlichen Regelungen zum Ladenschluss an Wochenenden ersichtlich. Von 1960 bis 1996 durften Geschäfte an den vier Samstagen im Advent bis 18 Uhr 30 geöffnet sein; an anderen Samstagen außer an den ersten Samstagen jedes Monats mussten sie bereits um 14 Uhr schließen.

