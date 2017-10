Wandlitzsee: Und dann gab es zum Abend doch noch etwas Sonne

Bernau (Wandlitz): Vermutlich waren diese “Sonnenstrahlen”, die wir gerade am Wandlitzsee einfingen, die letzten die wir bis kommenden Montag sehen werden.

Ab dem morgigen Samstag gehen die Temperaturen weiter zurück und die Meteorologen warnen vor erneutem Sturm in unserer Region. Besonders am Samstag, bzw. in der Nacht zum Sonntag, sollen Windgeschwindigkeiten mit über 100 km/ über unsere Region fegen. Die Temperaturen liegen dann nur noch zwischen 4 und 9 Grad.

Und sonst? Die S-Bahn S2 pausiert vom heutigen Freitag, 20 Uhr, bis zum kommenden Montag um 01.30 Uhr. In dieser Zeit besteht ein durchgängiger Schienenersatzverkehr zwischen den S-Bahnhöfen Buch und Bernau.

Wir sind dann mal weg für heute, wünschen Euch einen schönen Freitagabend und melden uns Samstagvormittag mit zahlreichen Veranstaltungstipps fürs Wochenende.