Wandlitzer Herbstleuchten “Aqua Lumina – Lasst Euch verzaubern!

Wandlitz (Barnim): Wenn am Abend des 28. Oktober die Dämmerung angebrochen ist, beginnt im historischen Ortskern von Wandlitz das 2. Wandlitzer Herbstleuchten unter dem vielversprechenden Motto „Aqua Lumina – Die Nacht der tausend Lichter“.

Lichtzauberer, Artisten und Gaukler, Musikanten und Geschichtenerzähler lassen eine romantische, flirrende Nacht in Wandlitz entstehen. Moderne Aktionen wie Videomapping an der Fassade des Barnim Panorama gehören ebenso zu den vielen Höhepunkten von „Aqua Lumina“ wie die verwunschene Unterwasserwelt im Entdeckerpfad des Barnim Panorama. Hier taucht das Festpublikum visuell und akustisch in die unwirkliche Welt auf dem Grund des Wandlitzsees ein. Spektakulär: eine mittels Laserlicht erzeugte Wasseroberfläche über den Köpfen der Besucher. Begleitet von „Wassermann“ und „Wasserfrau“ machen sich die kleinen und großen „Aquanauten“ auf, um die geheimnisvolle Szenerie zu erkunden.

Im versunkenen Schloss kann man Märchenerzählern in eine schaurig-schöne Geschichtenwelt begleiten und erfahren, wie z.B. die Maräne in den Wandlitzsee kam. Für kleine Festbesucher außerdem ein Muss: der „Lichterwandel“, ein Lampionumzug um 18 Uhr ab dem Wandlitzer Strandbadparkplatz durch den illuminierten Langen Grund ins Dorf, mit der Feuerwehr und musikalischer Begleitung. Oder der Circus Cabali auf dem Spielplatz Kirchstraße.

Lebhaft dürfte es auf dem Markt der schönen Dinge im Wandlitzer Dorfkern zugehen, während auf der Showbühne am Barnim Panorama die Folk-Gruppe „On an Sunday“ den Abend stimmungsvoll begleitet. Musikalisch geht es auch in der alten Dorfkirche zu. Hier wechseln sich Orgelmusik, Auftritte des MäN A KOR aus Schönwalde mit Liquid Soul – Musik aus Luft und Wasser ab. Und auch bei den gastronomischen Angeboten aus der Region ist an große und kleine Gäste gedacht. Ebenfalls schön: Kleine und große Festbesucher müssen nicht weit laufen. Zwischen den NEB-Bahnhöfen Wandlitz und Wandlitzsee sowie Wandlitz-Dorf fahren von 17.30 – 22 Uhr Kremser im Pendelverkehr.

Wandlitz bietet an diesem letzten Samstag im Oktober ein attraktives Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie. Medienpartner von „Aqua Lumina“ ist radioeins mit einem bunten Unterhaltungsmix und einer Glow-Party ab 22 Uhr in der Kulturbühne „Goldener Löwe“.

Vorverkauf: 8 Euro; Abendkasse: 10 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei; Tickets sind erhältlich in den Tourist-Informationen im Bahnhof Wandlitzsee und im Barnim Panorama, in den Bibliotheken der Gemeinde und online über reservix; weitere Informationen unter www.wandlitz.de

