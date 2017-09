Wandlitz: Mit 2,32 Promille auf den Gleisen – Notbremsung!

Wandlitz – Zugführer musste Gefahrenbremsung einleiten

Weil ein Mann am Nachmittag des 04.09.2017 auf den Gleisanlagen lief, musste gegen 16:50 Uhr ein Zugführer kurz vor dem Ortseingang Schönerlinde eine Gefahrenbremsung vollziehen. Vorherige Warnsignale hatte der Fußgänger mehrfach ignoriert. Glücklicherweise wurde bei dem Geschehen niemand verletzt.

Der Mann konnte im Anschluss gestellt werden. Bei ihm handelte es sich um einen 35-Jährigen, welcher einen Atemalkoholwert von 2,32 Promille aufwies. Aufgrund seiner offensichtlichen Hilfebedürftigkeit wurde ein Arzt hinzugezogen. In einer Klinik kann ihm nun entsprechende medizinische Hilfe auch zuteil werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ist trotzdem eingeleitet.

Eberswalde – Unterstand in Flammen aufgegangen

Am 04.09.2017, gegen 12:20 Uhr, geriet in der Werbelliner Straße ein Unterstand für Holz aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Kameraden der Feuerwehr konnten die Flammen löschen, so dass nur ein geringer Sachschaden zu verzeichnen gewesen war. Kriminalisten der Inspektion Barnim prüfen nun, wie es zu dem Geschehen kommen konnte.

Bernau – Mit Verletzungen aufgefunden

Am 04.09.2017, gegen 18:30 Uhr, fanden Zeugen in der Straße Am Pankeborn einen Mann. Dieser lag neben einem Fahrrad und wies eine Kopfplatzwunde auf. Hinzugezogene Polizisten konnten zügig in Erfahrung bringen, wie es zu dem Geschehen hatte kommen können. Maßen sie doch bei dem 38-Jährigen einen Atemalkoholwert von 2,14 Promille. Neben erster medizinischer Versorgung erhielt der Mann so auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Bernau – Auto verschwunden

Im Tagesverlauf des 04.09.2017 entwendeten noch Unbekannte vom Parkplatz am Bahnhof Friedensthal einen Renault Megane im Wert von rund 5.000 Euro. Nach dem Wagen wird gefahndet.

Meldungen und Infos via Polizeidirektion Ost.