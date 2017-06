Wandlitz: Erneuter Betrugsversuch durch falsche Polizisten

Wandlitz (Barnim) – Erneuter Betrugsversuch

Nachdem wir bereits in den vergangenen Tagen über Betrüger berichtet hatten, die sich als Polizisten ausgaben, um über diesen Weg an Informationen über die finanziellen Verhältnisse potentieller Opfer zu gelangen, hat es am 13.06.2017 erneut einen derartigen Versuch gegeben. Die Täter bissen jedoch auf Granit und kamen nicht an das gewünschte Ziel.

Sie hatten sich eine 82-jährige Wandlitzerin ausgesucht und so meldete sich am Telefon ein vorgeblicher Polizist des Landes Berlin. Im schon klassischen Sinne teilte er mit, dass derzeit Diebe festgehalten werden würden, bei denen man einen Zettel mit der Adresse der Rentnerin gefunden hätte. Um herauszubekommen, ob sie möglicherweise Opfer eines Einbruches werden könne, müsse man nun die Vermögensverhältnisse hinterfragen. Doch ließ sich die Seniorin richtigerweise auf eine derart dubiose Methode der Befragung nicht ein.

Hier noch einmal zur klaren Erläuterung:

Wenn die Polizei Auskünfte eines Bürgers/einer Bürgerin benötigt, wird sie sich schriftlich an Sie wenden und einen Termin und eine Polizeidienststelle mitteilen, wo Sie sich einfinden sollen. Zeigt das Display Ihres Telefons keine Telefonnummer an, ist immer Vorsicht geboten.

Geben Sie keine Informationen von sich am Telefon heraus! Sagen Sie nicht, wieviele Personen in ihrem Haushalt leben und geben Sie keine Auskünfte zu Ihren Bankkonten! Geben Sie keine Kontoverbindungen am Telefon heraus! Haben Sie keine Furcht, deswegen als unhöflich zu gelten, dies ist immer noch besser, als auf einen Betrüger hereinzufallen!

Und sollten Sie auch nur geringste Zweifel an der Seriosität des Anrufes hegen, dann wenden Sie sich über die Telefonnummer 110 an die richtige Polizei!

Eberswalde (Barnim) – Fahrradfahrer bei Unfall verletzt worden

Am Nachmittag des 13.06.2017 war ein 15 Jahre alter Jugendlicher mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Eberswalder Straße in Richtung Finowfurt unterwegs gewesen. Gegen 14:50 Uhr wollte dann ein 79 Jahre alter Mann mit seinem Volvo von einem Grundstück an der Eberswalder Straße aus in Richtung Fahrbahn gelangen. Hierbei übersah er augenscheinlich den Radfahrer, welcher gegen den PKW fuhr und auf die Motorhaube stürzte. Der junge Mann erlitt dabei Verletzungen im Gesicht und an einer Hand. Glücklicherweise erwiesen sich diese Blessuren als leichterer Natur, so dass er nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus, in welches er gebracht worden war, wieder verlassen konnte.

Eberswalde – Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung

In den Mittagsstunden des 13.06.2017 wurde der Polizei durch Zeugenaussagen bekannt, dass sich im Bahnhofsring zwei junge Männer eine körperliche Auseinandersetzung geliefert hätten, bei denen einer der beiden Kontrahenten offensichtlich erheblich verletzt worden sei.

Ermittlungen brachten die Polizisten dann auf die Spur eines 25-jährigen Einheimischen, welcher im Krankenhaus seine Verletzungen hatte behandeln lassen müssen. Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich beide Streithähne und waren aus persönlichen Gründen aufeinander losgegangen. Der zweite Beteiligte ist nun ebenfalls namentlich bekannt und hat ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu erwarten.

Wandlitz (Barnim) – In Rohbau eingebrochen

Wie der Polizei am 13.06.2017 angezeigt wurde, sind noch Unbekannte in einen Rohbau in der Straße am See eingebrochen. Sie verschwanden dann mit einer Gastherme, die sie aus einem der Räume mitgenommen hatten. Der Sachschaden wird auf rund 4.700 Euro geschätzt.

Eberswalde – Bei Verkehrsunfall verletzt

Am Markt ereignete sich am 14.06.2017, gegen 10 Uhr, ein Verkehrsunfall. Dort befuhr der 65-jährige Fahrer eines PKW BMW die Straße und stieß mit einem 6-jährigen Jungen zusammen, der die Straße überquerte. Rettungskräfte brachten den verletzten Jungen in ein Krankenhaus.

