Vorsicht: Stadtwerke Bernau warnen vor falschen Rechnungen

Stadtwerke Bernau warnen vor Firma Sharp Energie BVBA – bundesweite Abzocke berechnet angebliche Servicekosten für Stromzähler

Bernau (Barnim): Wie die Stadtwerke Bernau aktuell mitteilen, versendet die Firma “Sharp Energie BVBA” (unberechtigte) Rechnungen für Servicekosten in Höhe von 80 Euro. Diese sind falsch und sollten auf keinen Fall bezahlt werden.

„Wer dieser Tage eine Rechnung der Firma Sharp Energie BVBA erhält, sollte auf gar keinen Fall zahlen!“, warnt Sven Anders, Leiter des Kundenservice bei den Stadtwerken Bernau, vor einer neuen Betrugsmasche.

Für angebliche Wartungsarbeiten am Stromzähler berechnet die Bremer Firma „Servicekosten“ in Höhe von rund 80 Euro. Zu überweisen sind die auf ein belgisches Konto. „So unecht das Schreiben ist, so unwiederbringlich ist der finanzielle Verlust, wenn das Geld erstmal überwiesen ist“, betont Sven Anders.

Die Betrüger sind deutschlandweit aktiv, die Polizei ermittelt bereits. Auch die Verbraucherzentralen warnen vor der Masche: Wer sich nicht sicher ist, ob ein Schreiben echt ist, kann ein solches online bei der Verbraucherzentrale einsehen unter www.verbraucherzentrale.de/falsche-rechnung-servicekosten. „Im Zweifelsfall können sich Kunden gerne auch an unsere Mitarbeiter im Kundencentrum wenden“, bietet Sven Anders an.

Telefonisch sind diese erreichbar unter 03338 61-399 oder persönlich in der Breitscheidstraße 45 in Bernau.