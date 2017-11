Verkehrshinweis Bernau: Stell- und Parkflächen der Ladestraße gesperrt

Bernau (Barnim): Wie die Stadt Bernau mitteilt, sind am kommenden Mittwoch, dem 22. November 2017, die Stellflächen in der Ladestraße (Schwarzer Weg), in der Nähe des Bahnhofs, von 7 bis 17 Uhr gesperrt.

Grund dafür sind Untersuchungen des im Untergrund verlaufenden Regen- und Schmutzwasserkanals.

Dieser muss genau auf exakten Verlauf, Abzweigungen und weitere Aspekte untersucht werden, um beim Bau der Entlastungsstrecke (Ladestraße) ab 2018 keine Verzögerungen zu riskieren.

Die Maßnahme ist somit notwendig, um den Verkehr rund um die Innenstadt in Zukunft flüssiger zu gestalten. Die Stadt bittet betroffene Autofahrer um Verständnis für diese ganztägige Sperrung.

Foto: Stadt Bernau / Ullmamn