Ute Freudenberg: Ein bißchen Jugendliebe in der Stadthalle Bernau

Bernau (Barnim): Vor wenigen Minuten erklangen die letzten Töne des heutigen LIVE-Konzerts von Ute Freudenberg & Band in der Stadthalle am Steintor in Bernau.

Erstmalig in ihrer 40 jährigen Bühnengeschichte geht Ute Freudenberg zur Zeit auf Akustik-Tour. Mit im Gepäck hatte die beliebte Musikerin ihre Band, welche aus 5 Musikern und 2 Background-Stimmen besteht. Obwohl ich, zugegebener Maßen – bis auf Jugendliebe, nicht der allergrößte Ute Freudenberg-Fand bin, so war ich doch froh, dass sie einen Tour-Termin nach Bernau gelegt hat und ich dem heutigen Konzert beiwohnen konnte.

Gleich beim Betreten der Stadthalle übertraf eine tolle Bühnenbeleuchtung mit all den Instrumenten meine Erwartungen. Im schwachen Schein der Scheinwerfer traten um 20 Uhr alle Musiker nach und nach auf die Bühne und die ersten Klänge schallten durch die komplett ausverkaufte Stadthalle in Bernau.

Mit einem musikalischen Intro und melancholischen Tönen stimmte eine strahlende Ute Freudenberg das Lied “Nur die Zeit hat Zeit” an und nahm den Saal mit ihrer wundervollen Stimme sofort ein. Begleitet von 2 wirklich tollen Background Sängerinnen und einer grandiosen Band folgten Medleys oder Hits wie “Land in Sicht”, “Sei doch Still”, “Seelenfeuer” oder “Gut, dass Du da bist”.

Obwohl das Publikum nicht zur jüngsten Generation gehörte, hatte ich das Gefühl, als seien noch immer zahlreiche Groupies unter den Gästen und spätestens bei ihrem Mega-Hit “Jugendliebe”, den Ute Freudenberg kurz vor Schluss sang, waren alle irgendwie ein bisschen ausser Häuschen und belohnten den wirklich schönen Abend mit tosendem Applaus.

Danke für den Abend!

Wer Lust auf mehr hat, dem empfehlen wir unbedingt eines ihrer nächsten Konzerte. So unter anderem in Erfurt, Heringsdorf, Schwerin, Stralsund, Magdeburg, Brandenburg oder Neuruppin. Alle Infos und eine Übersicht der Tourdaten findet Ihr hier.

Fotos: Bernau LIVE