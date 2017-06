Unwetter: Land unter in Oranienburg und Feuerwehr im Dauereinsatz

Oranienburg (Bernau): Während wir bisher noch relativ glimpflich mit dem Regen und Wetter wegkamen, so sieht es in Oranienburg und Umgebung leider nicht so entspannt aus.

Teils sind hier die Straßen vom Regen überflutet, Autos blieben stecken oder in zahlreichen Häusern drang Wasser ein, bzw. Wände drohten einzustürzen, da diese teils unterspült wurden. Im Augenblick sind alle Einsatzkräfte der Feuerwehren ausgerückt um Schlimmeres zu verhindern.

Im Barnim traf es bisher die Region um Finowfurt und Eberswalde. Auch hier gab es zahlreiche überflutete Straßen/Wege. In Berlin steht ein Rollfeld auf dem Flughafen Tegel unter Wasser und es gibt erste Störungen im Flugverkehr sowie Behinderungen unter zahlreichen Brücken. In Bernau fiel am Nachmittag teilweise der Strom- oder die Ampelanlagen aus – so etwa an der Kreuzung zum Gaskessel.

Bei der Bahn gab es bisher einen umgefallen Baum der Nahe Wuhletal auf den Gleisen liegt. Zudem waren zwischenzeitlich alle Lausprecher auf den Bahnhöfen ausgefallen.

Wir halten Euch weiter auf dem Laufenden.

Foto: Dank an Steffen / Diday Media News Production