Unsere Veranstaltungstipps für das erste Dezember-Wochenende

Bernau (Barnim): Wir hoffen, Ihr hattet einen entspannten und ruhigen Start ins Wochenende.

Der erste Advent steht vor der Tür, zahlreiche Advents- und Weihnachtsmärkte laden zum Verweilen ein und Veranstaltungen in der Region freuen sich auf viele Besucher.

Wie an jedem Samstag, wollen wir Euch einige Tipps mit auf den Weg geben:

Stadtwerke on Ice – Schlittschuhlaufen in der City von Bernau

Weihnachtsmarkt in Eberswalde Vom 01. bis 10. Dezember

Kleiner und gemütlicher Weihnachtsmarkt in Schwanebeck

Historischer Adventsmarkt am Dorfteich Börnicke

Weihnachtsmarkt in Löhme am Samstagnachmittag

Advent, Advent – Familiensamstag im Freizeithaus Konfetti

Adventsmarkt rund um die Dorfkirche Schönow

Adventsprogramm in der Bahnhofs-Passage Bernau am Samstag

2. Weihnachtsmarkt auf dem Gelände der Brandenburgklinik Bernau

Bilderbuchkino in der Buchhandlung Schatzinsel Bernau

Kabarett-Theater Die Distel im der Stadthalle am Steintor

Eine schöne Bescherung im Theater am Wandlitzsee

Flohmaxx – Flohmarkt bei OBI in Bernau bei Berlin

Tag der offenen Ateliers im Barnimer Land

Jazzfrühstück in der Flammerie Pascal in Bernau

Adventserlebnistag für Familien im Barnim Panorama

18. Blumberger Weihnachtsmarkt am Sonntag

Adventssonntage im Kloster Chorin

8. Ladeburger Weihnachtsmarkt am Sonntagnachmittag

Frau Müller und der (h)eilige Advent im Theater am Wandlitzsee

Kulturherbst im Ofenhaus präsentiert Heinz Rudolf Kunze

Alle Veranstaltungsdetails mit vielen Informationen findet Ihr in unserem Kalender, bei Facebook oder in unserer App Bernau LIVE to GO!

Eine große Übersicht fast aller Advents- und Weihnachtsmärkte der Region findet Ihr hier.

Wir wünschen Euch ein ruhiges und schönes Wochenende. Bis später…