Ü40 Party + Open Air Grill-Comedy + Lesung in der Schatzinsel

Bernau (Barnim): Gleich 3 Veranstaltungen wollen wir Euch noch für den heutigen Freitagabend ans Herz legen.

Ü40 Party in Bernau

Anzeige

Ü-40 Party mit DJ Plagge in der Stadthalle am Steintor in Bernau Juchhu – die Sommerpause ist vorbei und die Stadthalle am Steintor geht unter neuer Flagge in die neue Saison. Dies soll gefeiert werden und was passt besser, als den “Neustart” mit einer Party zu beginnen. So lädt die Stadthalle am Steintor am 01. September 2017 zur großen legendären Ü-40 Party mit DJ Plagge ein. Los geht es um 20 Uhr

Lesung in der Schatzinsel Bernau

Für die meisten Europäer ist es selbstverständlich jeden Morgen aufzustehen, um unserer täglichen Arbeit nach zu gehen, die Kinder in die Kita oder Schule zu bringen, den täglichen Stress auszuhalten, am Wochenende schlafen wir gern mal länger oder nutzen unsere freie Zeit für Familienausflüge oder andere schöne Dinge. Kurz gesagt wir leben unseren Alltag… Für uns sind Krieg und Zerstörung zum Glück aus unserem Alltag verschwunden… (…) Die Schatzinsel Bernau lädt heute Abend um 19.30 Uhr zu einer Autorenlesung zum Thema mit Vera Friedländer, sie ist 88 und eine der letzten lebenden Zwangsarbeiterinnen aus der Nazizeit.

Theater auf der Badewiese – Fischerstube Stolzenhagen

Ein Grillabend samt einer Komödie mit Musik und alles unter freiem Himmel. Mit „Fireabend“ präsentieren wir Ihnen einen Open Air Grill-Comedy Abend mit Musik direkt aus dem Theater am Wandlitzsee. Wir gehen der heißesten Männerdomäne auf den Grund. Humor, Wahrheiten und Songs werden auf dem kreativen Rost scharf angebraten. Doch nicht nur der urzeitliche Grillmeister wird an diesem Abend sachgemäß verkohlt, auch die Frauen kommen hier auf ihren Garpunkt. Denn die stehen ja bekanntlich auf Männer mit Kohle und lassen nichts anbrennen. Werden Sie mit uns zum Natural Born Griller! Start ist um 19 Uhr in der Fischerstube Stolzenhagen…

Wir wünschen Euch schon jetzt einen schönen Abend!