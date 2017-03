Tobias Seiler Oberschule in Bernau: Englisch mit Basketball-Stars

„Unterricht einmal anders“

(MS) Am 7.3. und am 8. 3. 2017 erhielten die Schüler, in zwei 7. Klassen der Tobias Seiler Oberschule in Bernau traditionellen Besuch .

Pierre Bland #5 (USA-Florida) und Timajh Parker- Rivera #15 (USA- Connecticut) – beide Spieler der Basketballmannschaft Herren I des SSV Lok Bernau – sowie ihr Trainer René Schilling kamen für eine Interviewstunde in den Englischunterricht.

Die Schüler waren vorbereitet, beiden Spieler einiges über sich, ihre Freizeitaktivitäten sowie ihre Familien in englischer Sprache zu präsentieren sowie die Gäste in der Fremdsprache zu interviewen.

Hier überprüften sie auch wieder ihre bisherigen Englischkenntnisse und erkundigten sich z.B. nach Pierre´s und Timajh´s Familien, seit wann sie Basketball spielen, den Heimatorten der beiden Spieler, ihren deutschen Lieblingsgerichten sowie auch nach den bevorzugten Musikrichtungen.

Neugierig waren die Schüler, wie Pierre Bland und Timajh Parker- Rivera zum Basketballsport gekommen und ob sie auch in anderen Sportarten so gut sind.

Die Fragestunde hätte für den ein oder anderen Schüler der 7. Klassen noch länger gehen können, aber an die sprachliche Theorie schlossen sich zwei Sportstunden an, in denen Pierre, Timajh und René den Schülern praktische Hinweise zum Basketballspiel gaben.

Bei der Erwärmung, welche durch René Schilling geleitet wurde, musste manch einer feststellen, dass es mit der Koordination nicht zum Besten stand, aber alle bemühten sich. Danach übten die Schülern Pässe werfen. Pierre Bland- der „Dribble-Profi“ brachte viele an die Grenze ihrer Ausdauer.

Oft werfen die Jungen der 7.Klassen auf dem Basketballplatz der Schule in den Pausen Körbe. Nun konnten es alle Schüler unter Anleitung von. René Schilling praktizieren.

Es wird für alle ein unvergessenes Erlebnis bleiben. Wer wollte, konnte sich mit den Stars fotografieren lassen und von ihnen Autogramme erhalten. In Vorbereitung auf diese besonderen Stunden, wurden durch die Schüler, Eltern und Großeltern Kuchen, Muffins und andere Leckereien gebacken. Herzlichen Dank dafür.

Einige Schüler fragten sofort, wann die nächsten Stunden mit den beiden Spielern in englischer Sprache stattfinden.

An dieser Stelle möchten wir uns bei René Schilling, den Spielern und dem SSV Lok Bernau recht herzlich bedanken. Die Schüler der 7. Klassen erhielten die Möglichkeit, ihre Englischkenntnisse im Gespräch mit den beiden Basketballspielern anzuwenden.

Der Wunsch auf ein spezielles Treffen mit Pierre Bland und Timajh Parker- Rivera wird bald für einige Schüler in Erfüllung gehen. Sie erhielten eine Eintrittskarte zum letzten Heimspiel der Herren I des SSV Lok Bernau in die Sporthalle an der Zepernicker Chaussee.

Dank an Martina Wulf für den ausführlichen Einblick.