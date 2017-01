Tag der offenen Tür in der Tobias-Seiler-Oberschule Bernau

Bernau: Die Tobias-Seiler-Oberschule Bernau bietet allen interessierten Eltern und Schülern am 21. Januar 2017 in der Zeit von 9:30 – 12:00 Uhr die Möglichkeit, die Schule in der Zepernicker Chaussee 20 zu besuchen, so Schulleiter Othmar Nickel in einer Mitteilung.

Gemeinsam mit unseren Schülern gewähren die Schulleitung und die Lehrer einen Einblick in den facettenreichen Unterrichtsalltag. So spielen Fragen zum offenen Ganztagsbetrieb und zu Unterrichtsinhalten sowie Projekten eine zentrale Rolle.

In zwei Gebäuden präsentieren sich die einzelnen Fachbereiche und auch der Förderverein unserer Schule. Wir bieten Ihnen und vor allem Ihren Kindern die Möglichkeit, sich aktiv an einzelnen fachlich orientierten Schwerpunkten zu beteiligen. Beispielsweise können physikalische Experimente, verschiedene Sprachspiele und sportliche Fitnessübungen ausprobiert werden. Für das leibliche Wohl ist in unserem Klassenzimmercafé gesorgt.

Gern begleiten Sie unsere Klassensprecher und beantworten Ihre Fragen oder verweisen Sie an kompetente Gesprächspartner.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.