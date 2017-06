Tag der offenen Tür der FFW Wandlitz und AWO Treffen, Flößerfest

Bernau (Barnim): Auch wenn das Wetter im Augenblick noch nicht nach “Veranstaltungswetter” aussieht, so ist an diesem Wochenende allerhand los in der Region.

Drei Events wollen wir Euch schon heute empfehlen: (Mehr morgen früh und im Kalender)

Bereits heute beginnt das AWO Treffen in Danewitz.

Vom 30.06. bis 02. Juli 2017 lädt der AWO Stammtisch – AWO 425 – zur großen Sommerparty in das schöne Dörfchen Danewitz ein. Zahlreiche Konzerte, Gespräche am Lagerfeuer, gemeinsame Ausfahrten, einen Bikergottesdienst und natürlich eine Menge Spaß erwartet die Bikerszene an diesem Wochenende!

Also, kommt vorbei und feiert mit!

Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Wandlitz

Erstmalig findet am 01.07.2017, ab 14 Uhr, der Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Wandlitz mit anschließender Blaulichtparty statt.

Über die Nachmittagsstunden haben wir für unseren kleinen Gäste Kinderschminken, Ponyreiten und eine Hüpfburg vorbereitet, je nach Wetterlage werden wir auch Wasserspiele im Angebot haben.

Nicht nur die Kinder kommen bei uns auf ihre Kosten, auch für die Erwachsenen gibt es einiges zu bestaunen, wie zum Beispiel: Feuerwehrtechnik von damals bis heute und Vorführungen von uns und der Rettungshundestaffel. Weiterhin haben wir die Verkehrswacht und die Polizei zu Gast, welche für Rede und Antwort zur Verfügung stehen.

Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt.

22. Flößerfest in Finowfurt

Vom 30.06. bis 02.07.2017 lädt das hübsche Örtchen am Finowkanal zum “größten” Fest im Barnim nach Finowfurt ein.

Los geht bereits am Freitag um 21 Uhr mit der Eröffnung durch den Bürgermeister, anschließend dürfen sich Besucher gegen 23 Uhr auf ein Feuerwerk und eine Lasershow freuen, bevor es mit einer großen Party im Wiener Walzer Schritt dem Morgen entgegen geht.

Am Samstag und Sonntag erwartet Euch ein buntes Programm aus Familienfest, Bühnenshows für Jung und Alt, einem Rummel und vielem mehr. Auch am Samstag erwartet Euch am Abend eine Megaparty mit Lasershow. – Kommt vorbei und feiert mit!

Flößerfest: 3 Tage Volksfeststimmung in Finowfurt

Seit 1996 wird im Ortsteil Finowfurt der Gemeinde Schorfheide das traditionelle Flößerfest gefeiert. Mit rund 30.000 Gästen zählt das Flößerfest seit einigen Jahren zu den Großveranstaltungen im Landkreis Barnim.

Alle Details in unserem Kalender.