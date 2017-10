Steven Acuff: Wohlbefinden – Kinder stärken für Alltag und Umwelt

Internationaler Ernährungsberater Steven Acuff zum ersten Mal für Eltern in Bernau

Bernau (Barnim): Auf Initiative von lux-Augenoptik und mit freundlicher Unterstützung der Galerie Bernau sowie der Best Bernau ist es gelungen, Herrn Steven Acuff für einen Vortrag in Bernau zu gewinnen.

Anzeige

Der Amerikaner hält am 10.10.2017 um 19 Uhr in der Galerie Bernau einen deutschen Vortrag zu überwiegend kindlichen Ernährungsthemen – also ideal für Eltern von Kindergarten- und Grundschulkindern.

Dieses Mal steht das Wohlbefinden im Vordergrund. Welche Lebensmittel ermöglichen die Stärkung von Selbstheilungskräften? Welche fördern Konzentration und Aufnahmefähigkeit in der Schule? Wie bringen wir unsere Kleinen gesund und fit durch die kalte Jahreszeit?

Steven Acuff ist auch in Deutschland bekannt als Autor und Publizist. Seit Jahrzehnten ist er auf der ganzen Welt unterwegs und berät Einzelpersonen, Einrichtungen und Regierungen. Geliebt wird er für seine klare und verständliche Art, wissenschaftliche Erkenntnisse einfach zu erklären.

Den Eintritt zahlt lux-Augenoptik. Anmeldung erbeten unter 03301 70 21 30.

Infos zur Veranstaltung.