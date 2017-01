Sternsinger brachten Sternsingersegen in Barnim und Bundeskanzleramt

Barnim: Nach altem Brauchtum zogen am Wochenende zahlreiche Sternsingergruppen durch Deutschland und auch unsere Region. So zum Beispiel am Wochenende durch Bernau, Biesenthal, Wandlitz (Foto) und Werneuchen. Als die Heiligen Drei Könige verkleidet, ziehen sie hierbei von von Weihnachten bis Anfang Januar von Haus zu Haus, verbringen den Sternsingersegen mit den Buchstaben C+M+B (Christus segne dieses Haus) an den Häusern und sammeln für wohltätige Zwecke.

„Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung– in Kenia und weltweit!“ heißt das Leitwort der 59. Aktion Dreikönigssingen, das aktuelle Beispielland ist Kenia. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Jährlich können mit den gesammelten Spenden mehr als 1.500 Projekte für Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt werden. Weitere Informationen finden Sie auf sternsinger.de, so die Pfarrgemeinde Herz Jesu in einer Mitteilung.

Am heutigen Vormittag empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel über über 100 Sternsinger aus allen deutschen Bistümern im Bundeskanzleramt.

Informationen hierüber findet Ihr beim Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V. Das Sternsingen ist im Dezember 2015 in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden.