Stadthalle Bernau: Herzilein und die Katze meiner Mutter

Bernau: Abwechslungsreicher hätte das Programm am Wochenende in der Bernauer Stadthalle wohl kaum sein können. Von der Ü40 Party, über die Wildecker Herzbuben bis hin zu Wladimir Kaminer.

Letzterer ist erfolgreicher Buchautor, feinsinniger Familienvater, regelmäßiger TV-Host, internationaler DJ und Frauenschwarm, war Club- und Labelbetreiber sowie Theaterdramaturg. Die Rede ist von Deutschlands Lieblingsrussen Wladimir Kaminer (WK), der am vergangenen Samstagabend das Publikum der ausverkauften Stadthalle Bernau mit Anekdoten seiner mittlerweile 85-jährigen Mutter begeisterte.

“Meine Mutter, ihre Katze und der Staubsauger”

“Es war an der Zeit, dass eine, am Erfolg nicht ganz unbeteiligte Person, ein wenig Aufmerksamkeit bekommt. Diese Frau hat es längst verdient, dass ein Buch über sie geschrieben wird! Sie ist absolut furchtlos in Bezug auf schlechtes Essen oder nächtelanges Busreisen, spricht angeblich fließend Englisch, hat Maschinenbau und Festigkeitslehre in der Sowjetunion gelehrt und fährt gerne sowie billig in den Urlaub – und sie hat schon nahezu jede berühmte Treppe in Europa nicht bestiegen, aber fotografiert und samt Stufenanzahl in einem eigens dafür angelegten Album erfasst.

Einzig dunkle Wälder und das Erklimmen der besagten Treppen selber machen ihr Angst … Ihr Zuhause wird bestimmt von 120 TV-Kanälen, ihrer Katze und einem sprechendem Staubsauger: Wladimir Kaminer hat die Chance, seiner Mutter ein eigenes Buch zu widmen und er tut es aus ganzem Herzen. Seine Mutter bekommt nun, nachdem sie bereits regelmäßig in Kaminers Büchern und Lesungen zu Gast war, ein eigenes Buch gewidmet. 2016 ist das Jahr in dem „Meine Mutter, ihre Katze und der Staubsauger“ in allen gut sortierten Bücherregalen zu Hause ist.”, so heisst es im Programm mit dem Kaminer momentan durch Deutschland tourt.

Wildecker Herzbuben

Musikalisch wurde es hingegen mit dem Volksmusik-Duo Wildecker Herzbuben. Hunderte Schunkelfreudige zog es am Sonntagnachmittag ebenfalls in die Bernauer Stadthalle. Mit ihren Hits “Herzilein” oder “Zwei Kerle wie wir” begeisterten die pfundigen Musiker um Wolfgang Schwalm und Wilfried Gliem das doch etwas ältere Publikum und sorgten für ausgelassene Stimmung.

Die nächsten Veranstaltungen in der Stadthalle:

10. und 11. März – Frauentagsparty mit SOWIESO

17. März: Tatjana Meissner – “Du willst es doch auch!

Dank an Thorsten Grahl für die Bilder.