Sonntag: Erntedankfest in Lobetal am 24. September

Lobetal (Bernau): Am kommenden Sonntag, dem 24. September, feiert Lobetal sein diesjähriges Erntedankfest.

Bereits am Samstagabend sind Familien herzlich eingeladen um an der Familien-Wochenschlussandacht teilzunehmen und diese mit einem Laternenumzug und einem anschließenden Erntedankfeuer zu bereichern. Beginn ist 19 Uhr – bitte Lampions mitbringen)

Am Sonntag wird dann gefeiert! Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr in der Lobetaler Kirche. Von dort aus werden die Lobetaler Kinder bettlägerige und alte Menschen aufsuchen, und ihnen mit Gabenkörbchen, Blumen und Liedern eine Freude bereiten. Der alljährliche Festumzug, mit vielen bunt geschmückten Wagen, beginnt um 13 Uhr am Seniorenwohnpark „Am Kirschberg“. Traditionell wird ein Wagen mit den Bläsern der Lobetaler Kantorei besetzt sein.

Im Anschluss daran beginnt ein Fest für groß und klein auf dem Dorfplatz. Vom zünftigen Mittagsangebot bis zum sonntäglichen Kaffee und selbstgebackenen Kuchen ist an alles für das leibliche Wohl gedacht. Verschiedene Spielangebote für alle großen und kleinen Kinder bieten Raum zum Austoben. Zahlreiche Marktstände locken mit kreativen Produkten, Trödel, Büchern u.v.m.