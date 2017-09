Sonnig geht´s in die neue Woche, guten Morgen Bernau

Bernau (Barnim): Nach einer sehr herbstlich-kühlen Nacht starten wir mit einem Mix aus Sonne und Wolken in die neue Woche.

Wir hoffen, Ihr hattet ein wenig Zeit für Euch und ein schönes Wochenende.

Von uns gibt es heute noch einen kleinen Rückblick. So haben wir u.a. viele Bilder und ein Video von der Berlympiade am Schönfelder Weg, wir waren beim Bahnhofsmusikfest im Kulturbahnhof Biesenthal oder beim Festival Alter Musik.

Zum Vormerken: Am Freitag und Samstag startet das große Oktoberfest auf dem Marktplatz Bernau – Tickets gibt´s in der Theaterkasse in der Bahnhofspassage oder EP Werner in der Brauerstraße. Am Sonntag rockt Achim Petry den Event-Platz in der Bahnhofs-Passage zum verkaufsoffenen Sonntag und der letzte Kunst- und Handwerkermarkt in diesem Jahr lädt zum Verweilen ein… Mehr Infos folgen.

Euch einen stressfreien Montag.